Mhoni Vidente realizó una escalofriante predicción sobre el próximo sismo: ¿Cuándo será?

Estamos a horas de vivir uno de los días más importantes del año ya que miles de guadalupanos se preparan para llegar a la Basílica de Guadalupe para este 12 de diciembre estar ante la Virgen de Guadalupe y así cantarle las tradicionales mañanitas.

Cada 12 de diciembre se conmemora la aparición en el cerro de Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, hay que prestar mucha atención porque luego de este momento vendrá un sismo de acuerdo a lo que predice Mhoni Vidente.

¿Cuándo será el sismo que predice Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente realizó una advertencia de un fuerte sismo que afectará a la capital de México. Según la astróloga, luego de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, los habitantes de esta zona serán sorprendidos por un movimiento telúrico que tendrá una magnitud de 6.6, el cual no dejará ningún daño a la CDMX.

“Viene una revelación muy importante para el día 12 y 13 de diciembre de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima, lo más seguro es que nos vaya a temblar pero nada grave nomás el puro susto de 6.6, que nos ha temblado mucho ha habido mucho microsismo…”, manifestó Mhoni Vidente.

Hoy tendre el valor de tomar las decisiones necesarias para cambiar mi destino y ser completamente feliz y recordaré qué el tiempo no regresa y que tengo que vivir el aquí y el ahora. Hoy invocó al Arcángel Miguel para con su espada de poder pueda destruir todos los demonios que…

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente que se han cumplido?

En el año 2025,Mhoni Vidente ha realizado varias predicciones de las cuales algunas se llegaron a cumplir. Una de ellas se relacionó con un sismo pero también anticipó el regreso de Donald Trump.

Otras de las que se cumplieron fueron las de la fecha exacta del fallecimiento del Papa Francisco, además de anticipar la llegada y nacionalidad del Papa León XIV.

Por último tenemos que mencionar que acertó con que Aldo de Nigris iba a ganar un reality, predijo la muerte de los integrantes de Grupo Fugitivo y atinó el triunfo de Fátima Bosch.

