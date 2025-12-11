¿Te toca llevar el postre en Navidad? Prepara un mini pastel de chocolate y amaranto en menos de 30 minutos
Esta receta de pastel de chocolate y amaranto individual es perfecta para obsequiar en Navidad. Apunta los ingredientes para elaborarlo en menos de 30 minutos.
Con la llegada de la temporada navideña dan ganas de disfrutar postres, panificados y otras delicias con chocolate para acompañar con infusiones y otras bebidas. Si bien la mayoría de las recetas de Navidad suelen ser muy calóricas por su alto contenido de hidratos de carbono y azúcar, lo cierto es que existe una preparación que no renuncia al sabor dulce, pero tiene ingredientes saludables.
Aprende a preparar un mini pastel de chocolate y semillas de amaranto en menos de 30 minutos. La preparación es realmente sencilla y lleva cantidades pequeñas de varios ingredientes. Solo hay que mezclarlos y hornear.
Receta de mini pastel de chocolate y amaranto
La siguiente receta de mini pastel de chocolate y amaranto es perfecta para disfrutar un postre delicioso sin culpa. Su textura es suave y posee un sabor intenso a cacao. Además, las semillas aportan mucha nutrición.
El postre de Navidad es perfecto para dar como regalo casero, incluir en intercambios o llevar a reuniones donde se busca algo delicioso pero no tan pesado. Se prepara en solo 30 minutos y se puede decorar con frutas, más semillas de amaranto, canela en polvo, galletas trituradas, chocolate derretido o un toque de azúcar glass.
Ingredientes
- 1/2 taza de harina de avena
- 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 1 taza de amaranto inflado
- 1 huevo
- 1/2 taza de leche
- 2 cucharadas de miel de abeja (o jarabe de agave)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de aceite de coco
- 1 pizca de sal
@adi_delicatessen 💚 Jueves de tutorial ‼️AMARANTO, CHOCOLATE Y CAFÉ‼️ #AdiDelicatessen #reposteriacreativa #amaranto #chocolate #cafe ♬ Fresh Cooking Jazz - tunes2go
¿Cómo hacer mini pastel de chocolate y amaranto en 30 minutos?
- Mezclar el amaranto, la harina de avena, el cacao, la sal y el polvo para hornear.
- En otro recipiente: mezclar el huevo, la leche, la miel, el aceite de coco y la vainilla.
- Unir ambas mezclas y batir hasta obtener una masa homogénea.
- Verter la mezcla en un molde pequeño engrasado y hornear a 180°C durante unos 20 minutos.
- Dejar enfriar 15 minutos antes de desmoldar. ¡Y listo! Disfrutar con un café o chocolate caliente.
@kidicookmx AMARANTOS CON CHOCOLATE 🍫 +2 años 👧🏻 #alimentos #chocolate #saludable #postres #postre #familia #amaranto ♬ Be Funny - GAmeXovy