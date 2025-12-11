inklusion logo Sitio accesible
¿Te toca llevar el postre en Navidad? Prepara un mini pastel de chocolate y amaranto en menos de 30 minutos

Esta receta de pastel de chocolate y amaranto individual es perfecta para obsequiar en Navidad. Apunta los ingredientes para elaborarlo en menos de 30 minutos.

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Con la llegada de la temporada navideña dan ganas de disfrutar postres, panificados y otras delicias con chocolate para acompañar con infusiones y otras bebidas. Si bien la mayoría de las recetas de Navidad suelen ser muy calóricas por su alto contenido de hidratos de carbono y azúcar, lo cierto es que existe una preparación que no renuncia al sabor dulce, pero tiene ingredientes saludables.

Aprende a preparar un mini pastel de chocolate y semillas de amaranto en menos de 30 minutos. La preparación es realmente sencilla y lleva cantidades pequeñas de varios ingredientes. Solo hay que mezclarlos y hornear.

Receta de mini pastel de chocolate y amaranto

La siguiente receta de mini pastel de chocolate y amaranto es perfecta para disfrutar un postre delicioso sin culpa. Su textura es suave y posee un sabor intenso a cacao. Además, las semillas aportan mucha nutrición.

El postre de Navidad es perfecto para dar como regalo casero, incluir en intercambios o llevar a reuniones donde se busca algo delicioso pero no tan pesado. Se prepara en solo 30 minutos y se puede decorar con frutas, más semillas de amaranto, canela en polvo, galletas trituradas, chocolate derretido o un toque de azúcar glass.

Ingredientes

  • 1/2 taza de harina de avena
  • 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 1 taza de amaranto inflado
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de miel de abeja (o jarabe de agave)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de aceite de coco
  • 1 pizca de sal
¿Cómo hacer mini pastel de chocolate y amaranto en 30 minutos?

  1. Mezclar el amaranto, la harina de avena, el cacao, la sal y el polvo para hornear.
  2. En otro recipiente: mezclar el huevo, la leche, la miel, el aceite de coco y la vainilla.
  3. Unir ambas mezclas y batir hasta obtener una masa homogénea.
  4. Verter la mezcla en un molde pequeño engrasado y hornear a 180°C durante unos 20 minutos.
  5. Dejar enfriar 15 minutos antes de desmoldar. ¡Y listo! Disfrutar con un café o chocolate caliente.
