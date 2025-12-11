¿Te toca llevar el postre en Navidad? Prepara un mini pastel de chocolate y amaranto en menos de 30 minutos

Con la llegada de la temporada navideña dan ganas de disfrutar postres, panificados y otras delicias con chocolate para acompañar con infusiones y otras bebidas. Si bien la mayoría de las recetas de Navidad suelen ser muy calóricas por su alto contenido de hidratos de carbono y azúcar, lo cierto es que existe una preparación que no renuncia al sabor dulce, pero tiene ingredientes saludables.

Aprende a preparar un mini pastel de chocolate y semillas de amaranto en menos de 30 minutos. La preparación es realmente sencilla y lleva cantidades pequeñas de varios ingredientes. Solo hay que mezclarlos y hornear.

Receta de mini pastel de chocolate y amaranto

La siguiente receta de mini pastel de chocolate y amaranto es perfecta para disfrutar un postre delicioso sin culpa. Su textura es suave y posee un sabor intenso a cacao. Además, las semillas aportan mucha nutrición.

El postre de Navidad es perfecto para dar como regalo casero, incluir en intercambios o llevar a reuniones donde se busca algo delicioso pero no tan pesado. Se prepara en solo 30 minutos y se puede decorar con frutas, más semillas de amaranto, canela en polvo, galletas trituradas, chocolate derretido o un toque de azúcar glass.

Ingredientes



1/2 taza de harina de avena

1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar

1 taza de amaranto inflado

1 huevo

1/2 taza de leche

2 cucharadas de miel de abeja (o jarabe de agave)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de aceite de coco

1 pizca de sal

¿Cómo hacer mini pastel de chocolate y amaranto en 30 minutos?