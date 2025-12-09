Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandonó una entrevista muy molesta por esta escandalosa razón

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 pinta para ser uno de los más llamativos en toda la historia del certamen, pues en realidad desde antes de que fuera coronada ya había protagonizado un par de controversias . Y es que si la joven modelo ya dejó en claro algo, es que no está dispuesta a permitir faltas de respeto por parte de ninguna persona, incluso estando ante los reflectores.

Prueba de ello, la postura radical que tomó cuando decidió abandonar un programa de televisión que estaba siendo transmitido en vivo y al que había asistido como invitada. La razón sería que no le parecieron adecuadas las preguntas que los conductores le hicieron, por lo que en lugar de discutir con ellos, simplemente prefirió retirarse y así no tener que lidiar con esta situación tan incómoda.

¿Qué pasó con Fátima Bosch? Así fue el programa de TV que la llevó a su límite

Esta nueva polémica de Fátima Bosch tuvo lugar en Estados Unidos, en una entrevista para un programa de Telemundo conducido por Carlos Aydan. Desde los primeros momentos de la charla la tensión se hizo presente cuando le preguntaron por Olivia Yace, representante de Costa de Marfil , quien se habría visto afectada ante los jueces por los lineamientos de su pasaporte.

En respuesta, la Miss Universo 2025 aseguró que ella no tenía conocimiento de los manejos institucionales, ni injerencia en las decisiones. Sin embargo, reconoció que las participantes tendrían que ser evaluadas con los mismos parámetros.

"Yo no sé las reglas a fondo de qué es lo que buscaba la organización este año, ni qué cosas tomaban en cuenta. Todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte, pero Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda hacerlo fácilmente", explicó tratando de conservar la compostura.

¿Nawat Itsaragrisil demandó a Fátima Bosch? La pregunta que incomodó a la Miss Universo 2025

Después de varios minutos de charla incómoda, la tabasqueña llegó a su límite cuando le preguntaron por la denuncia que Nawat Itsaragrisil habría interpuesto en su contra por difamación. En respuesta, la Miss Universo negó que este proceso existiera , pero sí aclaró que prefería no hablar de eso.

"Yo la verdad que no tengo ninguna demanda, de este tema la verdad no quisiera hablar. Yo no he difamado a nadie", dijo.

Sin embargo, ante la insistencia de los conductores que la estaban entrevistando por opinar acerca de esta cuestión, prefirió irse del foro. Según relató el equipo involucrado, primero creyeron que solo estaba tomándose un tiempo, pero después se percataron de que Fátima Bosch ya había devuelto su vestuario y pedido un taxi de aplicación para retirarse, sin importar que todavía tuviera compromisos pendientes.