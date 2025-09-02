Alicia Villareal suma a la abogada del ‘Chapo’ a su equipo legal

La cantante Alicia Villareal defenderá su imagen en un juzgado de California, Estados Unidos de la mano de la abogada Mariel Colón Miró, quien formó parte del equipo legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa que hoy enfrenta una cadena perpetua en una prisión del país vecino.

La abogada fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales en donde emitió un comunicado en el que solidarizó con ‘cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias’. En entrevista, Colón Miró reveló que Villareal presentará acciones legales en contra de Francisco Cantú, quien ha alcanzado popularidad por haber atacado públicamente a la hija de la cantante Dulce tras su fallecimiento y que ha afirmado haber sostenido una supuesta relación con Alicia.

“Ya estuvo bueno de que un hombre intente dañar la reputación de una mujer con falsedades y ataques. La ley existe para poner límites y para proteger la verdad”, escribió la litigante.

Además de haber representado a uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, Mariel Colón fue la abogada de Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’ Guzmán, con quien sostiene una amistad incluso después de su juicio y encarcelamiento.

De los juzgados a los escenarios: la carrera artística de la abogada del ‘Chapo’

Hace un año, la abogada de Guzmán Loera se alejó de los tribunales y se lanzó como cantante. En septiembre de 2024, Colón Miró lanzó ‘La Señora’, un tema de regional mexicano como aquellos que vanagloriaban a su excliente.

En el video musical de dicho tema, la abogada del ‘Chapo’ aparece en una camioneta negra con vidrios entintados hasta las puertas de una remota mansión acompañada de Emma Coronel.

Actualmente, la canción de la abogada del ‘Chapo’ y Alicia Villareal cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. En entrevista, señaló que la canción se basa en la vida de la esposa del capo y pretende enviar un mensaje de redención y segundas oportunidades.

