Así puedes atraer el dinero en 2026 con un vaso de arroz

Se aproxima el cierre del 2025 y todas las personas quieren comenzar el 2026 con sus energías renovadas y buenas noticias en sus vidas. Es en este marco que muchos recurren a creencias para consultar su destino o para tomar contacto con rituales que les ayuden a conseguir sus deseos.

¡Mostraron su respeto por el padre de Selena! Alicia Villarreal, Bronco y más celebridades, rindieron honores hacia Abraham Quintanilla

El Feng Shui se presenta como una de las creencias fuertes y más consultadas en este tramo del año ya que trabaja con la armonización de los ambientes y las energías del universo. Se trata de una filosofía china milenaria con amplia aceptación a nivel mundial.

¿Por qué el Feng Shui destaca al arroz?

Los preceptos del Feng Shui invitan a las personas a lograr la armonía dentro de su hogar con el fin de que las energías positivas del universo puedan ingresar y fluir libremente. Es por eso que no solo limita sus consejos a la disposición del mobiliario del hogar, sino que también comparte rituales que permiten acortar la distancia con nuestros objetivos.

El arroz es uno de los elementos de la cocina que son destacados por el Feng Shui ya que simboliza la prosperidad, el crecimiento material y el alimento asegurado. Además, esta creencia afirma que el arroz sirve para activar la energía del dinero y puede atraer oportunidades muy beneficiosas en materia financiera.

¿En dónde color el arroz?

El Feng Shui propone un ritual para esta última etapa del año y con el objetivo de atraer el dinero en 2026. Para eso invita a emplear un vaso de vidrio transparente en donde se debe colocar un poco de arroz blanco. Además, se le pueden añadir un par de monedas chinas para potenciar sus energías.

Una vez preparado el vaso de arroz, existen diferentes lugares del hogar en donde se lo puede colocar. El Feng Shui propone hacerlo en la puerta de entrada ya que atraerá la prosperidad eficazmente. La otra opción es en la cocina, ya que es un lugar que por su relación con los alimentos simboliza la abundancia. Finalmente, la otra opción es en nuestro lugar de trabajo ya que este ritual dará lugar a propuestas laborales y de crecimiento en el campo en el que nos desempeñamos.