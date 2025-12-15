Dile adiós a los azulejos del baño, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

El 2026 se acerca lentamente y con él llegan nuevas tendencias en torno a la moda, los estilos de peinados y la decoración del hogar . Para muchos es la oportunidad de comenzar el nuevo año lo más renovados posibles por lo que lo que se impondrá ya está siendo ampliamente consultado.

Gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA), cada vez más personas consultan y comparan las tendencias que se dan en distintos ámbitos y a escala internacional. En el caso de los hogares las nuevas formas de decoración ya movilizan a muchas personas y el baño parece no haber quedado exento.

¿Adiós a los azulejos del baño?

Gemini es la aplicación de IA que fue elegida en esta oportunidad para conocer qué tendencia se impondrá en 2026 en torno a la decoración del baño. Esta herramienta de Google no solo puso el acento en lo que se viene sino que dejó abierta la posibilidad a que el año próximo nos despidamos de los tradicionales azulejos.

“La principal tendencia que está desplazando a los azulejos tradicionales en los baños para 2026 es la apuesta por las superficies continuas y sin juntas”, remarcó Gemini y luego ahondó en su respuesta.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini remarca que la nueva tendencia para el baño “se logra principalmente con el uso de microsuperficies y placas de gran formato, que aportan una estética limpia, minimalista y, sobre todo, mucho más práctica”.

Esta Inteligencia Artificial precisa que en la tendencia para baños de superficies continuas “el material que se destaca como el gran reemplazo de los azulejos es el Microcemento”. En este sentido, Gemini dio los siguientes detalles:

