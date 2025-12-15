Estas son las nuevas funciones que llegan a WhatsApp por Navidad

La llegada del último mes del año trae consigo una serie de cambios y modificaciones en una de las plataformas más importantes del mundo. WhatsApp confirmó una nueva actualización para su aplicación en diciembre del 2025 ; es decir, antes de la llegada de la Navidad.

La nueva actualización de WhatsApp, de acuerdo con la misma compañía de Meta, tiene como objetivo principal mejorar la experiencia de los usuarios en esta aplicación, motivo por el cual la mayoría de estos cambios guardan relación con una accesibilidad más sencilla en relación a meses anteriores.

¿En qué consiste la nueva actualización de WhatsApp?

El primer gran cambio de WhatsApp guarda relación con un contestador integrado para las llamadas perdidas, aunque también destaca un chat de audio grupal. Se trata, entonces, de una nueva versión que busca que la aplicación sea más práctica, ordenada y, sobre todo, creativa para sus millones de usuarios.

Esta actualización abarca la incorporación de mensajes en llamadas perdidas tipo buzón de voz, por lo que, a partir de ahora, si una llamada no se contesta WhatsApp tiene la facultad de grabarla para que el usuario conozca el motivo de la llamada o, bien, la situación por la que recientemente fue buscado.

Del mismo modo, se espera que los estados de WhatsApp también cuenten con nuevas opciones, entre los que destacan las letras de las canciones, los stickers interactivos y las preguntas, hechos que se pueden ver reflejados en Instagram y que cuentan con un alto índice de popularidad entre las nuevas generaciones que consumen esta app.

¿Cuáles son los métodos de comunicación en WhatsApp?

Si bien WhatsApp tiene en los mensajes de texto su forma de comunicación más clara y utilizada, la realidad es que los usuarios también se pueden comunicar mediante audios, imágenes, videos, llamadas o videollamadas. Del mismo modo, existe un sector que hace uso de los emojis o stickers como método de interacción con sus usuarios.