Muere una querida actriz de forma inesperada: su familia publicó este mensaje y reveló de qué falleció

Ocurrió una tragedia en el mundo del espectáculo. Además del asesinato del actor y productor Rob Reiner , se reportó que la querida actriz Rachael Carpani murió a los 45 años. Esta tragedia se suma al luto del fin de semana, pues la familia de la famosa confirmó el inesperado fallecimiento y dio a conocer las causas.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperadamente, pero en paz”, decía el comunicado.

Así confirmaron la muerte de la actriz Rachael Carpani.|(INSTAGRAM)

¿De qué murió la actriz Rachael Carpani?

La actriz Rachael Carpani murió el pasado 7 de diciembre, pero su deceso no se informó sino hasta este domingo 14 de diciembre. Según sus familiares, padecía una enfermedad crónica que deterioró su salud en las últimas semanas; sin embargo, no ofrecieron detalles sobre el padecimiento.

De acuerdo con Deadline, la actriz visitó el hospital en 2021 por un fuerte dolor abdominal, y los médicos le aconsejaron someterse a una cirugía de emergencia.

El funeral de Carpani se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, pero será de manera privada, donde solo familiares y amigos le darán el último adiós a la estrella de televisión. Sus seres queridos pidieron respeto y privacidad mientras guardan luto por esta terrible pérdida.

¿Quién era Rachael Carpani?

Rachael Carpani fue una actriz de 45 años, conocida por su papel de Jodi Fountain en la serie ‘McLeod’s Daughters’, personaje que interpretó durante ocho años.

Su carrera también incluye apariciones en ‘NCIS: Los Angeles’, ‘The Rachels’, ‘If There Be Thorns’ y ‘Against the Wall’, de Lifetime, según recopilación de IMDb.

No obstante, en redes sociales también era muy activa. Con más de 60 mil seguidores en Instagram, Carpani solía compartir su día a día, entre producciones y momentos de descanso. Una de sus últimas publicaciones fue cuando felicitó a su madre por su cumpleaños, con un emotivo video en el que aparece sonriente.

“Te amo hasta la luna y de regreso, mamá”, decía en el texto.