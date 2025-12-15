¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos tras PELIGROSO accidente automovilístico?

El pasado domingo 14 de diciembre de 2025 se reportó que, el cantante Roberto Carlos habría sufrido un terrible accidente automovilístico, todo esto, mientras grababa en un especial navideño de una televisora; así lo informaron por medio de un comunicado oficial durante el transcurso de dicho día.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos tras el terrible accidente automovilístico?

De acuerdo con los primeros informes, el cantante Roberto Carlos no corrió peligro e incluso fue dado de alta poco tiempo después tras haber sido atendido; también se supo que, el artista no tuvo lesiones graves o alguna complicación derivada de este percance; así mismo, la televisora señaló que, el cantante está en un excelente estado de salud, y además fuera de cualquier tipo de peligro.

¿Cómo ocurrió el accidente de Roberto Carlos?

Este percance se dio en la grabación de un especial de fin de año, y aunque no se dieron tantos detalles sobre cómo sucedió, lo que sí fue un hecho es que, el cantante fue trasladado a la brevedad al hospital en la Ciudad de Gramado en el Sur de Brasil. La empresa indicó que, el incidente fue de menor gravedad, y que no se pudieron registrar consecuencias médicas graves.

En el comunicado donde revelaron lo que había ocurrido, la televisora precisó y resaltó todas las muestras de cariño por parte del público, las cuales se dieron en la cuenta oficial de la empresa y en las redes sociales del implicado.

¿Quién es Roberto Carlos?

El nombre completo de este cantante es Carlos Moreira Braga que nació el 19 de abril de 1941, en Cachoeiro de Itapemirim en el estado de Espírito Santo, Brasil. Su carrera musical saltó a la fama en la década de 1960 como parte de un movimiento llamado “Joven Guardia”, el cual era una combinación de la música occidental, con ritmo de los Beatles con tonos brasileños.

Entre sus logros de Roberto Carlos, tiene un récord de 150 millones de discos vendidos, además es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos; y entre sus reconocimientos suma un Grammy Latino, Persona del Año por la Academia, por parte de la Grabación en 2015.

