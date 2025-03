Durante la entrevista exclusiva que Alicia Villarreal concedió a Ventaneando, también reveló un aspecto en su relación con Cruz Martínez que no la ha dejado estar en paz, pues de acuerdo con lo que sacó a la luz, el productor musical le ha negado en múltiples ocasiones el divorcio desde su separación en 2021.

Alicia Villarreal declara que Cruz Martínez le ha negado el divorcio en varias ocasiones

“Tengo años diciendo que me he querido separar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra, y está mal uno, ya llegamos a este punto”, declaró Alicia, quien también explicó su separación no ha sido para nada sencilla, ya que ha vivido momentos en donde la culpa la invade.

“A veces la gente dice, ‘ay pues que vaya a poner una denuncia’. Eso hice, eso había hecho anteriormente también. No es fácil enfrentarte con alguien que te dice que es mentira, que no pasa nada o que estás exagerando. Está bien, igual y ya mañana no es nada. Y esos son los primeros grandes errores que vamos cometiendo”, declaró.

De igual modo, señaló que, pese haber perdonado en el pasado, nunca justificó las acciones de Cruz Martínez: “He perdonado desde el fondo de mi corazón, pero también le he dicho ‘no te equivoques, no porque te perdono quiere decir que justifico tus acciones’ no las justifico”.

¿Cómo va el proceso de divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Respecto al proceso legal de divorcio , la cantante contó: “Estoy todavía en los trámites y en todo. Tengo constancia, tengo cartas notariadas que están también en su poder, en donde le pido que amigablemente, que lo llevemos por el bien de los hijos, lo llevemos pues tranquilos… Pero él no quiere”.

Finalmente, reveló que en diciembre de 2023 habló con sus hijos al respecto: “Me senté con todos en mi recámara y con el presente y fue cuando hablé con ellos y les dije que mi decisión era 100% la misma y que tenían que apoyarme, tenían que entenderme. Ellos dijeron que era algo que ya lo sabían, así que no nos preocupáramos, que ellos iban a estar bien con esa decisión. Él (Martínez) no ha estado a gusto con esa decisión, no está aceptando esa decisión, porque yo estaba solicitándole el divorcio”.