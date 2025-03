Alicia Villarreal promete que jamás volverán a abusar de ella

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Alicia Villarreal dijo que “hoy se los aseguro, se los prometo, ya no lo voy a permitir, ya no van a abusar de su Güerita Consentida”.

Después de ofrecer un gran concierto en el Auditorio Nacional, Alicia Villarreal salió del recinto para atender a los medios de comunicación que la esperaban pese a las vicisitudes que ha vivido en los últimos tiempos, ‘La Güerita Consentida’ salió con la frente en alto enfrentando todos los cuestionamientos, entre ellos, cuál es el estatus de la demanda que interpuso en contra de Cruz Martínez, padre de sus dos hijos por violencia.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

La cantante declaró que “no me escondo, quiero decirles a todos ustedes que nada más he estado procesando un poco todo esto”.

Al preguntarle si la Fiscalía de Nuevo León ya le notificó sobre algún avance, la cantante dijo “que estoy en el proceso y es un poco difícil platicarles porque estoy en esta situación legal”.

“Ya tengo algunos documentos, ya me van a entregar también mi INE que es importante , o sea, mi licencia la pude sacar más rápido. No me he dado cuenta de la magnitud de todo lo que ha sucedido con una seña que yo la aprendí en la pandemia”, agregó.

“A veces no nos damos cuenta, normalizamos conductas en el hogar o en otras situaciones porque hay gente que le pasa en el trabajo, hay gente que le pasa en las escuelas y lo permitimos pero no tienes que esperarte, no tienes por qué vivir esto”, aseguró.

¿Su hija ha sido su inspiración? Alicia reiteró que su hija Melenie ha sido su inspiración en cuanto a fortaleza y valentía.

“Yo de ella he aprendido esto, de ella he aprendido a que no más, a mí no, o sea, yo tengo mucho amor propio, yo soy fuerte y yo no me lo permito, de ella lo he aprendido”, recalcó.

“A veces quiero llorar mucho, agradecerles que estoy viviendo cosas del ser humano tan negativas y te das cuenta que hay otras partes tan bonitas, tan maravillosas como esto, la música es un refugio para mí y el público es mi compañero”, sentenció.

En otros temas, Alicia Villarreal reveló que entre sus invitados de la noche se encontraba Paquita la del Barrio. “Me quedé con ese dolor en mi corazón de no tener a Paquita la del Barrio. Estuvimos platicando y queríamos hacer esta canción en el escenario, si ustedes se dan cuenta es algo en honor a ella”.