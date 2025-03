Alicia Villarreal relata cómo ocurrió la noche en la que fue violentada por Cruz Martínez

En la primera parte de la entrevista exclusiva que Alicia Villarreal le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando , la cantante habló sobre la noche en que fue violentada por Cruz Martínez, su todavía esposo.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la señal que hizo?

“No sabía qué iba a suceder, yo la verdad estaba pasando por un momento de angustia y mucho miedo. Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y el momento en el que estoy ahí y estoy trabajando y me cuesta concentrarme. Yo nada más pensaba en que había una manera en que podía dejar una evidencia de algo que yo estaba viviendo en ese momento”, declaró Alicia Villarreal.

Te puede interesar: Así reaccionó Carín León cuando se enteró que sería papá por primera vez

“Tuvimos que cambiar logística y muchas cosas y eso me tenía demasiado nerviosa y con angustia, no sabía qué iba a pasar para regresar a mi casa, entonces sucede esto y ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir y que no debe pasar ninguna mujer”, agregó.

¿Qué dijo sobre la agresión? Cuando Pati Chapoy le preguntó si había sido muy agresiva esa noche, Alicia Villarreal aseguró que demasiado: “Ni siquiera sé cómo me salí de ahí”.

“Yo salí de la casa y sí me fui a mi oficina y ahí estaba todavía mi hermana. A veces me es difícil porque mucha gente me dice: ‘No has dado la cara, no has dado una declaración’. Esto es algo tremendo que me golpea demasiado, muy duro y también quiero que sepan que he intentado hacer lo correcto”.

“Hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es este proceso legal. A veces no es fácil para mí repasar los hechos, decir las cosas como sucedieron, tal cual como las vivimos porque hay un proceso legal”, recalcó.

Te puede interesar: Esta es la razón por la cual Marco Chacón es el albacea de José Julián

¿Qué pudo haber detonado la agresión?

“Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, por decir, con Arturo y ese no es el tema, ni tampoco para que el señor esté dando declaraciones, no le corresponde. Tampoco es de Francisco Cantú”, agregó.

"¿Qué le pasa a él? No lo sé, no sé su reacción de ese día, por qué y para qué, o sea, para ese grado, no hice nada que a él le afecte o le moleste. Estaba en mi casa porque es mi casa, en mi casa con mis hijos, cuidándolos”, finalizó.