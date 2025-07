Survivor México: Esme descubrió una estrategia de los Verdes y todos la criticaron

Survivor México se encuentra muy cerca de la etapa final antes de la fusión de tribus. Por ello, cada participante está aplicando su propia estrategia para asegurar su continuidad y acercarse con firmeza a la final. Recientemente, se vio a Esme conversando con Eli, en donde reveló cuáles son los concursantes “fuertes” que podrían quedarse con el gran premio.

¿Qué dijo Esme de los participantes a vencer en la competencia?

Esme es una de las participantes más reconocidas y fuertes de Survivor México 2025, gracias a su energía, temple y estrategia, además de ser la ganadora de la edición anterior en 2024. Su combinación de fuerza física, disciplina y capacidad para trabajar en equipo le ha ganado respeto dentro de la competencia.

No obstante, más allá de su templanza y buena disposición con sus compañeros, siempre analiza con profundidad quiénes son los enemigos a vencer. En esta ocasión, realizó esta observación junto con Eli, y sus palabras quedaron grabadas. Sin pelos en la lengua, mencionó que Agustín y Benja son los rivales a los que deben hacer frente, ya que son los más firmes dentro de los Verdes.

Ambas coincidieron en que hay una estrategia entre ellos, y que dichos participantes pasan mucho tiempo hablando a espaldas de otros concursantes; además, que siempre están planeando estrategias, lo cual, en su opinión, no es leal. “Es peligroso. Es bueno confiar, pero en este caso es mejor no hacerlo”, indicaron al unísono, y añadieron que esperan que les cuenten “sus planes” para saber cómo seguir con el suyo.

La palabra de Eli en Survivor México

“Quiero darle un voto de confianza a Sergio de que no me ha venido a traer el chismecito time a primera hora de la mañana... Si luego no me viene a traer el chisme, claramente, lo voy a encarar porque eso me da un poco de desconfianza. El que no venga a traernos la información de manera inmediata sobre lo que se está platicando del otro lado de esta tribu, es extraño. Se pone en duda y mi cabeza empieza a desconfiar y no quiero pensar mal, pero a veces dicen “piensa mal y acertaras”, concluyó Eli al respecto del tema.

Solo resta esperar cómo se seguirá desarrollando el vínculo entre ambas tribus mientras crecen las especulaciones y polémicas.