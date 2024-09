Este es el alimento que ayuda a combatir los resfriados

Mantener un sistema inmunológico fuerte es fundamental para prevenir enfermedades. En este sentido, existe un alimento que ayuda a combatir los resfriados: la calabaza. Aunque a menudo se le relaciona con el otoño y Halloween, esta fruta ofrece mucho más que solo ser un adorno o ingrediente en recetas. Gracias a su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes, se convierte en un auténtico escudo natural contra la gripa y otras afecciones que pueden afectar nuestra salud. A continuación, te cuento todos los detalles sobre este comestible y su superpoder.

¿Qué es la calabaza y para qué sirve?

También conocida como zapallo en algunas partes de América Latina, la calabaza es originaria del Oriente Medio. Su corteza es delgada y de un color anaranjado vibrante, mientras que su pulpa presenta un ligero dulzor. Perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, se clasifica botánicamente como un fruto que proviene del pimpollo de la planta, aunque en la cocina se utiliza frecuentemente como una hortaliza.

Amy Kimberlain, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics de Estados Unidos, destaca que “la calabaza tiene un extraordinario contenido de nutrientes”. Según ella, este alimento no solo es rico en vitaminas y minerales, sino que varios de sus componentes pueden ser de gran ayuda para atravesar la temporada de resfriados y gripe sin mayores inconvenientes.

¿Cómo la calabaza ayuda a prevenir resfriados?

La calabaza se presenta como una excelente aliada para combatir los resfriados, gracias a su elevado contenido de vitamina A y vitamina C. La vitamina A juega un papel crucial en el fortalecimiento del sistema inmunitario, lo que permite al cuerpo defenderse mejor contra infecciones. Por su parte, la vitamina C contribuye a aumentar la producción de glóbulos blancos, mejorando así la efectividad de las células inmunitarias y acelerando el proceso de cicatrización de heridas.

Incorporar calabaza en la dieta de manera regular puede ser una estrategia eficaz para prevenir resfríos y otras infecciones comunes, especialmente durante la temporada invernal. Su riqueza en nutrientes la convierte en un alimento ideal para fortalecer nuestras defensas y mantener una buena salud en épocas más frías.