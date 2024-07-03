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Los capitanes eligieron a los integrantes que cumplirán el castigo
Los desafiantes que fueron elegidos por sus capitanes deberán cumplir con el castigo de dormir una noche en un tractor andando sobre varios bloques de paca.
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La Isla 2024 | Avance programa 18 | La guerra entre Alba y Diego está declarada
Alba ahora de los Intensos y Diego de los Rebeldes declararon la guerra en contra de su peor enemigo y no van a descansar hasta ver al otro ser desterrado.
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Fernanda explota contra Silverio antes del Juego por el Honor
Rebeldes y Desconocidos se enfrentaron en el Juego por el Honor, pero antes Fernanda explota contra Silverio y pide abandonar La Isla porque ya esta harta.
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Emociones al límite en el reñido Juego por el Castigo en La Isla
Los desafiantes compitieron en equipos para lograr salvarse de un fuerte castigo; Desconocidos y Rebeldes dieron batalla, pero no fue suficiente en La Isla.
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Fuertes confesiones en el Juego por el Brazalete del Poder en La Isla
Desconocidos, Intensos y Rebeldes se midieron individualmente por conseguir un punto extra en el juicio. Incómodas verdades salieron a la luz en La Isla.
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Rebeldes disfrutaron de un lujoso paseo por yate en La Isla
Los Rebeldes pudieron disfrutaron del lujoso paseo en yate por la isla Léucade que les brindó un día lleno de relajación, descanso y buena comida en La Isla.
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Intensos y Rebeldes tienen conflictos al interior de sus equipos
Los Rebeldes e Intensos comienzan a tener más problemas y discusiones que podrían afectar al equipo y la confianza que han formado hasta el momento.
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Intensos y Rebeldes conocen sus territorios en La Isla
Los Rebeldes se emocionaron al conocer su nuevo territorio en Playa Alta, mientras que Intensos arribaron a Playa Media y Desconocidos a Playa Baja en La Isla.
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Desafiantes de La Isla van a la conquista de los territorios en Mesolongi
Los Rebeldes, Desconocidos e Intensos se disputan Playa Alta y Playa Media en La Isla. Los perdedores experimentarán las carencias de Playa Baja.
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Los equipos Verde y Morado van al segundo Mahkeme, juicio de La Isla
Rebeldes y Desconocidos se encontraron en el Mahkeme, el Juicio de La Isla, Desafío Grecia y Turquía. Desconocidos tuvieron que sentenciar a dos compañeros.
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