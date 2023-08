Con este altar de flores, Peso Pluma confirmaría su romance con Nicki Nicole

En un sorprendente giro romántico, que ha dejado a sus seguidores emocionados, los mundos de la música regional mexicana y la escena urbana argentina, se entrelazan una vez más en una historia de amor. Luego del destacado romance entre Christian Nodal y Cazzu, ahora las miradas se posan sobre Peso Pluma y Nicki Nicole, quienes parecen haber confirmado su relación de una manera dulce y simbólica con un altar de flores.

Peso Pluma regala un altar de flores a Nicki Nicole

El pasado viernes 25 de agosto marcó el cumpleaños número 23 de Nicki Nicole, una fecha especial que trajo consigo una sorpresa inesperada. La intérprete de éxitos como “Colocao” y “Entre Nosotros”, compartió en sus redes sociales el deslumbrante altar de flores, donde posó con un impresionante ramo de orquídeas y rosas en tonos suaves.

Pero lo que realmente capturó la atención de todos fue su mensaje en las redes sociales, acompañado por emojis de corazones: “¡Feliz cumpleaños p’ mi! Alguien me hizo un altar de cumpleaños”.

La interacción no se quedó ahí, ya que la publicación de Nicki Nicole fue compartida por Peso Pluma en sus propias historias de Instagram, demostrando así el vínculo entre ambos artistas. El cantante respondió al mensaje de cumpleaños de la argentina, con un cariñoso “¡Feliz cumpleaños Bb!”, seguido de emojis que resaltaban el tono romántico de la relación, como corazones y una princesa.

Nicki Nicole también confirmaría su relación con Peso Pluma

Sin embargo, las pruebas de este romance no se limitaron a las redes sociales y los mensajes cariñosos. Durante un concierto en Santiago de Chile, Nicki Nicole dejó entrever gestos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores. Aunque no mencionó directamente a Peso Pluma, su público rápidamente asoció estas acciones con el cantante del éxito “LADY GAGA”.

