Destapan los problemas que enfrenta Amaia Montero tras preocupante FOTO.

Unos días atrás sus fans habían manifestado cierta preocupación y ahora hay más certezas porque se destaparon los problemas que enfrenta Amaia Montero tras una preocupante foto.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh en su momento publicó una foto en Instagram donde se la veía triste como también despeinada. Hubo gente que consideró que con esa imagen se intentaba generar conciencia sobre la apariencia que puede tener una persona. Ahora bien, lo que llamó la atención fue el comentario que expresó la intérprete en esa instantánea: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. A partir de esto se activaron las alarmas pero a su vez ya hay respuestas a esta situación.

¿Cuáles son los problemas que enfrenta Amaia Montero?

Hubo medios españoles que se comunicaron con Marcelo Vaccaro, productor musical de Amaia, para tener una mejor idea de la situación y el mismo comentó lo siguiente: “Le hackearon la cuenta. La quiero mucho y ella a mí también”. Era posible pensar en esta posibilidad si consideramos que es común que se realicen acciones de este tipo con personas de renombre.

Vaccaro no solo expresó esas palabras sino que las complementó afirmando: “A mí me llama la atención los comentarios, las contestaciones y que ella también ha tenido una época en la que no ha estado bien, en la que ella misma reconoció que estaba en un pozo del que le costaba salir”.

Existen muchas versiones pero hay una coincidencia en afirmar que Amaia Montero está atravesando un problema delicado de salud. La cantante no ha expresado ningún tipo de declaración oficial pero sus seguidores y seguidoras se han mostrado muy leales a ella en los comentarios a los posteos que ella ha realizado. Vale decir que estas situaciones requieren del respeto y la responsabilidad de cualquier parte que emita una opinión porque son situaciones donde las personas están frágiles y es justo contener antes que juzgar.