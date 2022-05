Así reveló Amber Heard que Johnny Depp la golpeó.

Continúa la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard, pero esta vez la actriz subió al estrado en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por primera vez en el juicio.

Amber declaró que un día fue abofeteada por Johnny Depp, luego de cuestionarle sobre su tatuaje ‘Wino Forever’ en el brazo.

Según Heard, su exmarido estaba bebiendo y consumiendo cocaína cuando le dio una cachetada.

“Cambió mi vida. Estábamos sentados en el sofá. Estábamos teniendo una conversación normal… no hubo peleas ni discusiones ni nada. Él estaba bebiendo. No me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína. Había un frasco de cocaína… un frasco antiguo. Le pregunté por el tatuaje que tiene en el brazo”, dijo.

“Para mí, solo se ven como marcas negras. No sabía lo que decía. Pregunté ‘qué dice’.Respondió que dice ‘wino’. No vi eso. Creí que bromeaba. Me reí. Y me abofeteó en la cara y me reí porque no sabía qué más hacer”, explicó.

Amber Heard pone en aprietos a Johnny Depp

Luego de la supuesta cachetada, Amber Heard se quedó en shock y se arrepintió por no salir huyendo de la relación.

Pensé, esto debe ser una broma. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré fijamente, un poco, riéndome todavía, pensando que él también iba a empezar a reírse. Él dijo: ‘¿Crees que es tan divertido, perra?’

La actriz declaró que recibió una segunda cachetada por parte de Johnny, hasta el grado de perder el equilibrio.

“Estaba claro que ya no era una broma. Dejé de reír. Me abofeteó sin razón. Segunda bofetada, sé que no está bromeando. Solo lo miré. No me moví ni me asusté ni me defendí. Lo miré fijamente porque no sabía qué hacer. Y me abofetea una vez más. Difícil. Perdí el equilibrio” explicó.

“Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Ojalá pudiera sentarme aquí y decir que salí de esa casa… y me defendí. Quería creerle. Creí que había una línea que no volvería a cruzar y eso fue todo”, reveló.

