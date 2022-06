Amber Heard sería removida de la película Aquaman 2.

Tras un intenso juicio lleno de idas y vueltas, Johnny Depp salió airoso gracias al fallo del jurado de Fairfax (Virginia), por lo que Amber Heard deberá pagarle la nada despreciable cantidad de 15 millones de dólares, 10 por daños compensatorios y cinco por daños punitivos, mientras que, la actriz recibirá una compensación de 2 millones de dólares por parte del protagonista de “Piratas del Caribe”.

De acuerdo con algunos medios, Warner Bros. tendría contemplado eliminar definitivamente a su personaje de Mera en “Aquaman y el Reino Perdido”, secuela de la cinta del Dios de los mares de DC Comics, protagonizada por Jason Momoa.

¿Por qué removerían a Amber Heard de Aquaman 2? De acuerdo con The Direct, que hizo eco de un mensaje publicado en Twitter por una fuente cercana a la producción (KC Walsh), todas las escenas de Amber Heard en “Aquaman 2” habrían sido finalmente eliminadas después de que la actriz perdiera el juicio por difamación en contra de su exesposo Johnny Depp.



La conversación señala que directivos de Warner Bros, decidieron eliminar al personaje de Mera, interpretado por Amber. “Hubo una reunión y todas las escenas de Amber se eliminarán de “Aquaman 2””, se lee en el mensaje.



Lo que se sabe al respecto

En caso de que los rumores sean ciertos, Mera podría morir durante el parto al inicio de la secuela de “Aquaman”, pues se especuló sobre la posibilidad de ver a un descendiente del Rey de los Siete Mares.

Cabe recordar que, la misma actriz aseguró durante el juicio que sostuvo contra Johnny Depp que su personaje había sido reducido considerablemente, lo que ocasionó que sólo apareciera 10 minutos en pantalla.

Pese a que Walter Hamada, expresidente de DC Films, aseguró que esto era mentira, la filtración de la conversación ya mencionada sugeriría que los productores del DC Extended Universe (Universo Extendido de DC) sostuvieron junta para decidir sobre el futuro de la actriz en el filme.

Hasta ahora no existe nada oficial, pero no sería descabellado que Amber Heard dejara de aparecer en la cinta de “Aquaman”, pues lo mismo le sucedió a Johnny Depp tras perder el juicio contra el diario The Sun, quien tildó al actor como un “golpeador de esposas”, lo que le valió ser removido de la saga de “Animales Fantásticos”.