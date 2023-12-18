América vs Tigres: Ver en VIVO la final de vuelta del Apertura 2023 de la Liga MX

Hoy, en una jornada cargada de emociones y expectativas, el balompié mexicano vivirá un capítulo épico en su historia, ya que el América y los Tigres se enfrentarán en la gran final de vuelta del Apertura 2023 de la Liga MX.

Este domingo 17 de diciembre de 2023, conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX y la expectación está en su punto máximo, ya que América y Tigres se encuentran en su tercera final.

Para el América, esta final representa la posibilidad de conquistar su decimocuarto título en la Liga MX. De lograr la victoria, los de Coapa reforzarán su posición como uno de los clubes más exitosos en la historia del fútbol mexicano. Por otro lado, los Tigres buscarán su noveno título, lo que sería un paso más en su consolidación como una potencia en el fútbol nacional. Sin duda, cada jugada, cada gol, puede inclinar la balanza hacia la gloria o la decepción.

Te puede interesar: Así Sarah Kohan reapareció tras polémica con Chicharito

En este sentido, la final del Apertura 2023 entre el Club América y los Tigres no solo decidirá al campeón del torneo, sino que también quedará grabada en la memoria de los aficionados como un capítulo épico en la rica historia del fútbol mexicano.

¡Los sacrificios de la afición! 😱



Estos fanáticos están dispuestos a hacer lo que sea por ver a su equipo campeón#FinalBotanera #AméricaVsTigres



📆 Esta noche

⏰ 7:25 PM

📺 @aztecasiete

🌐 Sitio y App de Azteca Deportes pic.twitter.com/orkv4tAxgD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 17, 2023

¿Cuándo y dónde ver la Final de vuelta entre Tigres y América?

Todos los detalles y las emociones de la final de vuelta, América vs Tigres, los podrás seguir completamente en vivo y gratis por la señal de Azteca Deportes por medio de Azteca 7. Igual puedes seguir la transmisión en el siguiente link en punto de las 19:25 horas.

También te puede interesar: Esto fue lo que Chicharito prohibió a Sarah Kohan tras su separación.

¿Quiénes estarán en la transmisión de la final de ida Tigres vs América?

La cita es en punto de las 19:25 horas, donde tendrás la mejor narración, análisis y comentarios, en la voz de Luis García, Christian Martinoli, Luis Roberto Alves Zague, Jorge Campos y David Medrano.