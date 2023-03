Diego Díaz | Participante del reality Amor en el Aire.

¿Quién es Diego Díaz? Descubre más de este participante de Amor en el Aire.

Originario de Michoacán, es soltero y no tiene hijos.



Tiene 29 años.

Es modelo y entrenador deportivo

Sus hobbies son: hacer deporte, salir de fiesta, los videojuegos y cantar.





Recientemente terminó una relación que duró un año aproximadamente.

En sus relaciones amorosas se considera una atento, protector y siempre busca explotar el potencial de sus parejas dándoles el mayor apoyo posible.

A la hora de ligar confiesa que le gusta llevar las cosas de manera muy tranquila, siendo amable, amigable y tocando temas triviales, después presta atención para ver si consigue tener la atención de las chicas, y si es así, se muestra interesado, caballeroso y atento para hacerles notar que también está interesado.

Considera que sus principales atractivos son su altura, su empatía y ser atento con sus parejas.

Diego, revela que tiene muchas metas en la vida, sobre todo en el deporte, pues sueña con ser uno de los mejores jugadores de baloncesto del país, viajar por el mundo aprovechando su juventud. Por ello también busca a una chica atlética con quien pueda compartir su pasión por el deporte, además de su belleza, también quiere a alguien que tenga claro lo que quiere de la vida, que sea inteligente emocionalmente, que sea también cariñosa y romántica.





A pesar de que no es una persona que crea en el matrimonio, si busca a alguien con quien pueda compartir su vida, no por el matrimonio, si no por amor.

Diego piensa que participar en Amor en el Aire es una nueva aventura que le va a permitir conocer nuevas personas y tal vez encontrar el amor. Pues revela que al no ser una persona de relaciones serias, ahora se encuentra en un momento de la vida, en donde quiere experimentar relaciones más sólidas.

Para encontrar el amor, está dispuesto a cambiar su estilo de vida, incluso hasta viajar a donde sea necesario para encontrar el amor.