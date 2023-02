Ana Araujo envía contundente mensaje sobre Pablo Lyle tras sentencia.

Luego de casi cuatro años, Pablo Lyle fue sentenciado tras ser acusado de homicidio involuntario a una condena de cinco años en prisión, ocho en libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

Pablo Lyle apelará su sentencia, adelanta abogado

Si bien la sentencia no fue tan injusta para el actor, su defensa dejó claro que apelará el veredicto de la jueza.

“Vamos a apelar y a presentarlo antes de 30 días y luego iniciar el proceso”, confirmó en una entrevista para ‘Al rojo vivo’.

“Desde el principio hemos dicho que Pablo estaba defendiendo a su familia como cualquier padre en el mundo hiciera”, añadió el abogado Alejandro Sola.

¿Qué dijo Ana Araujo tras la sentencia de Pablo Lyle?

En tanto, Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, envió un contundente pero emotivo mensaje para su pareja en el que deja claro que está orgullos de él tras todo lo ocurrido.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos, que no te define como persona. No todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande que es tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas, con piernas. Eso es Pablo”, indicó.

“Recuerde, hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Confía en tu baile. Confía en tu ritmo. Confía en tu voz. Confía en tu expansión. Confía en tu contratación. Confía en ti”, agregó.

La esposa del actor se ha dedicado a proveer de dinero y comida a su familia ante este difícil momento: “Y ahora aquí está mi secreto, un secreto muy simple: sólo con el corazón se puede ver correctamente; lo que es esencial es invisible a los ojos solo con el corazón”.

