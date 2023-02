Ana Bárbara nos contó más del tema que grabó con Vicente Fernández.

A poco más de un año de su fallecimiento, Vicente Fernández se vuelve a hacer presente con un tema titulado “La Jugada”, el cual grabó en vida con Ana Bárbara, quien en conferencia de prensa compartió su orgullo por este logro.

Se trata de la primera canción que se lanza de manera póstuma con la voz del ‘Charro de Huentitán’ cuyo cumpleaños número 83 se conmemora este viernes 17 de febrero.

¿Qué dijo Ana Bárbara al respecto? “Fue mágico, era una emoción que si me vieras el lado izquierdo de mi pecho, era casi casi el corazón (latiendo) todo el tiempo. Todo el equipo estaba muy emocionado”, declaró la intérprete de “Bandido”.

¿Cuál fue la enseñanza más grande que Don Vicente le dejó?

La cantante mexicana aprovechó los micrófonos para revelar cuál fue la enseñanza que Vicente Fernández le dejó: “El respeto al público y el respeto a un artista, él me enseñó algo muy grande al haber accedido a grabar una canción conmigo”.

¿Qué dijo Ana Bárbara sobre las críticas a Alejandro Fernández?

A propósito de los Fernández, la cantante externó su apoyo a Alejandro Fernández, luego de ser criticado por aparecer con copas de más en el Palenque de León y, es que sabe del dolor que ‘El Potrillo’ lleva por el fallecimiento de su padre. “A veces se vale un tequilita, 2, 3, 4, 5 o 6. No tengo comentario al respecto, a él lo amo”, recalcó.

¿Qué dijo Ana Bárbara sobre la salud de Paquita la del Barrio?

En otros temas y hablando de figuras a las que admira, Ana Bárbara se dijo complacida de que Paquita la del Barrio ya esté mejor luego haber cancelado el pasado fin de semana su presentación en la alcaldía Cuauhtémoc. “Está muy bien y es motivo de esta felicidad que traigo ahorita, porque estaba con la intriga. Está muy bien la señora”, añadió.

¿Por qué Ana Bárbara no tiene fecha de boda?

En julio de 2020, Ana Bárbara recibió el anillo de compromiso de su pareja Ángel Muñoz, con quien lleva ocho años de relación y, aunque en repetidas ocasiones se ha mostrado ilusionada por llegar al altar, la potosina reveló en exclusiva para Ventaneando, la razón por la que todavía no hay fecha de boda.

“Ahorita creo que una boda también necesita la pasión y todo el tiempo, entonces estoy ocupada con mis fans, con mis pedazos de mi alma, con mis bandidos, entonces ya habrá tiempo para lo demás”.

¿Cómo le gustaría que fuera su bioserie en caso de tener?

Hablando de romances, en conferencia de prensa previa, la potosina reveló que de llevarse su vida a una bioserie le gustaría que se aclarara la serie de relaciones que se le han atribuido y que no son ciertas.

“Me han adjudicado unos cuantos que no, si siquiera dijeran los que sí, pero te voy a ser honesta, siento que yo querría que la hicieran (mi bioserie) cuando ya cuelgue los tenis y que hagan con mi honra lo que sea… Si yo pudiera supervisarlo y que ya que me muera me respetaran sería mi hit”, finalizó.