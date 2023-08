Ana Bárbara desestima reclamos de su hermano por la autoría de temas

Ante la noticia de que ha sido demandada por su propio hermano Francisco Ugalde, por la coautoría de varias canciones como “Y lo busqué”, “Niña mimada” y “Fruta prohibida”, que también se adjudica José Manuel Figueroa, Ana Bárbara reacciona y en entrevista exclusiva con Ventaneando asegura que dicho reclamo no tiene fundamento y ha sido desestimado por las autoridades correspondientes, aunque emocionalmente, el embate de un miembro de su familia sí la ha cimbrado.

¿Qué dijo Ana Bárbara al respecto? La cantautora mexicana declaró que siempre es complicado pasar por este tipo de circunstancias. “Siempre va a ser desafortunado tener que lidiar, el año pasado, con una cuestión mediática de gente gacha… como digo yo en mis canciones”.

Ana Bárbara descarta reclamos de su hermano por la autoría de temas

“Yo creo que sí, los momentos o las situaciones desafortunadas sí te pegan, no soy de hielo, no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso. Creo que hasta suena de más ponerme a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada que demostrar”, declaró.

Así mismo, Ana Bárbara dijo que “no puede haber, por si tenían duda, todas estas situaciones las han desestimado en la Fiscalía por falta de consistencia, de pruebas y de todo porque no hay manera. Ya está, es un chiste y da risa”.

¿Cómo va la preparación del “Bandidos Tour”?

Ana Bárbara se está preparando para iniciar su “Bandidos Tour” en Estados Unidos, donde compartirá escenario con Majo Aguilar, con quien interpretará el tema “Nada de ti”, mismo que utiliza como estandarte en medio del escándalo que ha sorprendido por tratarse de un conflicto con su propio hermano.

“Estoy feliz porque el tema de ‘Nada de ti’ es una canción que justo toca esa fibra de cuando sientes una decepción muy grande porque te la juegan mal y dices ‘yo tampoco quiero de ti nada y se te acabó tu mensa’”, recalcó. La gira “Bandidos Tour” también traerá a Ana Bárbara el próximo 14 de octubre al Auditorio Nacional.