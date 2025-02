Este es el resumen del capítulo 24 de Ana de Nadie

Horacio estalla tras la investigación publicada de Joaquín, quien se molestó porque cambiaron su título. Joaquín habla con Ana para disculparse por la publicación, pero ella no se ha enterado del artículo; quedan en verse pues el periodista quiere advertirle. Horacio advierte a Adelaida que no se quedará con las manos cruzadas; Benjamín le dice a Horacio que Joaquín le sacó información a Ana. Oriana le da los datos Zacarías a Violeta, pues a él no le interesa Oriana; Violeta no está interesada. Horacio enfrenta a Ana y la acusa de haberle dado información a Joaquín para su investigación; Ana queda sorprendida al enterarse y rompe en llanto.

Ana confiesa a sus amigas sentirse utilizada para la investigación de Joaquín; Violeta es la única que no desconfía de las intenciones de Joaquín. Florencia trata de hacer una amiga, pero será condicionada por su actividad en redes. Magdalena reconoce a Ana cuando va a buscar a Joaquín para reclamarle por haber atacado a su empresa y a Horacio; Ana le exige que retracte de su trabajo. Ana le pide explicaciones por haberla utilizado para su investigación y le pide que se aleje. El jefe de Joaquín le pide al periodista que le diga qué información le dio Ana para la investigación. Magdalena le reclama a Joaquín por haberse aprovechado de Ana y le cuenta que Adelaida ha sido la amante de Horacio.

Sampedro, Dolores y Horacio, invalidan la investigación de Joaquín; ellos descalifican que Ana haya pedido la revocación del artículo. Horacio aprovecha el momento para defender a Ana y para señalar a Joaquín como el único responsable. Joaquín busca a Luciano para conseguir más pruebas sobre las licitaciones de Horacio. Dolores y Sampedro intentan convencer a Horacio de dar la cara; él se rehúsa. Dolores le pide a Ana que reciba de nueva en casa a Horacio. Adelaida le dice a Emma que no permitirá que su padre caiga en prisión. Emma le reclama a Samuel por haberle sido infiel. Horacio advierte que demandará a Joaquín y a la revista.