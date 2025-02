Este es el resumen del capítulo 28 de Ana de Nadie

Tras la entrevista que le hizo Joaquín a Horacio y luego de las palabras de Olmedo, Ana le pide el divorcio al patriarca de los Valenzuela, dejando claro que no confía en sus operaciones dentro de la empresa. Horacio busca a Adelaida, pero la abogada se niega pues tiene una cita de trabajo con Lorenzo. Joaquín queda devastado luego de ver a Ana dando soporte a Horacio. Horacio y Adelaida llegan a casa de Benjamín y Genoveva para cenar. Genoveva le reclama a Benjamín por recibir a Adelaida en casa; quedan en guardar el secreto. Ana se arrepiente de no haber creído en la investigación de Joaquín y recuerda los momentos que han pasado juntos; el periodista no le contesta el teléfono y ella decide dejarle una nota en su departamento. En casa de Benjamín, Horacio y Adelaida celebran su participación en la entrevista.

Joaquín llega a casa pasado de copas y no ve la nota que le dejó Ana; en su borrachera, Joaquín le dice a su jefe que piensa mudarse a España; el periodista rompe en llanto y jura que Ana se olvidará de él. Acto seguido, envía su currículum buscando empleo. Joaquín llega a la oficina de Luciano, quien le presenta a Oriana, su nueva asistente. Joaquín le avisa a Luciano que no escribirá el artículo que quedaron, pues Ana participa en el proyecto. Violeta llega a casa de los Valenzuela buscando a Ana y a Genoveva; Pedro no pierde la oportunidad de decirle piropos. Ana es aconsejada por sus amigas a que tenga un romance con Joaquín. Violeta se incomoda al escuchar la voz de Oriana al teléfono cuando buscaba a Luciano. Sampedro le dice a Horacio que, aunque no fue claro en las respuestas de la entrevista, el alcalde se ha quedado tranquilo; Horacio asegura que el tema se olvidará pronto, pero Sampedro le advierte que lo investigarán.

Emma le pregunta a Luciano sobre su futuro como arquitecta, pues necesita una recomendación para cursar una maestría. Él accede a escribirle la recomendación. Violeta acepta que está molesta porque Luciano contrató a Oriana y reconoce ante Luciano que juzgó mal a Joaquín por el tema de la investigación. Horacio se molesta con Emma por haberle pedido la recomendación a Luciano. Sampedro advierte a Horacio que Joaquín y Luciano están en el club. Ana llega a buscar a Joaquín y se besan apasionadamente; aunque los ven Horacio, Emma y Sampedro, ellos no se separan. Emma le reclama a Ana por la humillación, mientras que Sampedro le pide que haga algo.

Ana le cuenta a sus amigas todo lo que sucedió en club. Mientras Florencia y Quique planean su siguiente paso en las plataformas para adultos, a la joven Valenzuela le llega una foto de Ana besando a Joaquín; Florencia no lo puede creer. Aún en el club, Ana y sus amigas platican sobre el beso con Joaquín; Sampedro las ve a lo lejos y desaprueba la situación. Dolores se entera de lo de Ana y Joaquín y se indigna, al igual que Emma. Joaquín recibe un aumento de sueldo y le avisa a su jefe que no continuará con la investigación de la licitación, pues él y Ana están juntos; Magdalena escucha y se consterna.