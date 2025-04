Este es el resumen del capítulo 80 de Ana de Nadie

Mientras Magdalena amanece sola en el sofá, Ana y sus amigas van al club a buscar a Camila, quien les cuenta que Roberto ha cambiado; Camila les asegura que luchará por su matrimonio. Horacio platica con Roberto sobre las decisiones de Pedro y Emma y el esposo de Camila le dice que mucho ha sido culpa de Ana. Además, Roberto le dice a Horacio que le ha faltado mano dura con Ana, pues no debió darle el divorcio a Ana y tampoco tenía por qué cambiar su relación con Adelaida.

Al sentirse presionado, Horacio le responde a Roberto que él jamás le habría puesto un dedo encima a Ana. Ana le pide a Camila que no viajen a Washington para que se queden a celebrar su cumpleaños; Roberto no lo permite. Luciano busca a Oriana en su casa y le cuenta al arquitecto que terminó con Alejandro; Luciano la consuela. Samuel le da un anillo de compromiso a Emma, pero ella le dice que no quiere casarse con él; mientras discuten, Horacio los ve a lo lejos. Luciano y Oriana se sinceran sobre sus sentimientos con Violeta.

Horacio interrumpe la discusión para defender a su hija, quien finalmente, acepta casarse con Samuel. Emma rompe en llanto y Horacio la consuela. Al llegar a casa de Dolores, Camila le dice a Roberto que se quiere quedar al cumpleaños de su hermana, pero él se niega. Dolores aparece después de la discusión y enseguida llegan Ana y Genoveva. Mientras Roberto y Camila están empacando, Camila le repite que se quiere quedar para el cumpleaños de Ana. Roberto reacciona violento. Ana le pide que no se vaya una vez más.

Roberto se pone violento nuevamente enfrente de Ana, sus amigas y Dolores, quien saca un revólver para obligar a Roberto a que no lastime más a su hija. Entre gritos y jalones, Roberto se va de la casa. En un ambiente tranquilo e íntimo, Horacio se sincera con Adelaida y le pide tiempo para asimilar que tendrán un hijo; quedan en avanzar paso a paso. Pedro le cuenta a sus hermanas y a Ana que sí tomará el curso de cocina; Emma le dice a Ana que aceptó casarse con Samuel, pero que aún siente algo por Alejandro.

Magdalena y Teo le muestran a Joaquín un video en redes sociales, donde Mona acusa a Joaquín de haber abusado de ella; los hijos de Ana también ven el video. Pedro y Florencia le muestra el video de Mona a Ana. Oriana le avisa a Luciano que trabajará con Violeta. Beto le sugiere a Joaquín que le pida apoyo a Ana para tratar de limpiar su nombre.