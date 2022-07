VIDEO: Ana Lago habla de los últimos preparativos de su boda.

Este sábado 30 de julio es una fecha muy importante, pues se llevará a cabo la boda de Ana Lago y Alejandro en exclusiva por nuestra señal de Azteca UNO.

Nos enlazamos EN EXCLUSIVA hasta Monterrey para saber cómo ha pasado estos días tan gélidos Ana Lago al lado de su familia, y su pareja.

La querida atleta de Exatlón comienza la cuenta regresiva para el gran día, pues solo faltan tres días para esta fecha tan especial.

El día de mañana, la también conocida como Ave Fénix recogerá su vestido de novia y ajustará los últimos detalles antes de llegar al altar.

“Esta semana ha sido muy tranquila, al fin estamos disfrutando de la semana previa a la boda. Estamos disfrutando esta última etapa antes de llegar al altar. Alex me ha consentido, así como me ha dejado hacer y deshacer a mi gusto. Todo va a salir bien y ya está todo listo”, declaró a las cámaras de Venga la Alegría.

La verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta. Hace un año estábamos viendo los preparativos y ahora estamos a tres días... estoy emocionada, feliz y contenta

Ana Lago manda mensaje a todos los fans antes de su boda

Ana Lago considera a sus fans como parte de su familia, por lo que transmitir su boda en vivo por la señal de Azteca UNO será muy especial.

“Estoy agradecida con todos ustedes. Es un día muy especial para Alex y para mí, pero también para mucha gente que me sigue y que siempre ha estado al pendiente. Transmitir la boda en vivo va a ser un punto de conexión con los seguidores que me quieren y que me aman”, dijo a este programa.

Gracias a todas esas personas que siempre me han seguido, que siempre han confiado en mí y que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos. Es por ellos que siempre he estado súper agradecida

Y este fue el hermoso mensaje que Ana Lago envió a sus seguidores a tráves de las cámaras de VLA: “Esto es parte de hacerlos sentir que son parte de la familia porque para mí son familia, personas y gente que han estado conmigo en todo momento”, declaró.

Tú eres el invitado de honor a la boda de Ana Lago el próximo sábado 30 de julio a las 3:00 de la tarde por nuestra señal de Azteca UNO.

