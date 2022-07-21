Exatlón: VIDEO sobre la próxima boda de Ana Lago se hace viral.

Ana Lago está a punto de dar el siguiente paso en su relación sentimental, pues se casará con Edgar Santana en una boda mágica y única.

Azteca UNO tiene el placer de invitarte a la unión de dos almas el día sábado 30 de junio de las 3:00 de la tarde. Se trata de una boda colosal que contará con todos los seres queridos de la gimnasta, así como de algunos atletas de Exatlón.

Comienza la cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas de este año, donde Ana Lago será la verdadera protagonista de esta historia.

Casandra Ascencio, Yomi, Nataly Gutiérrez y Gloria Murillo son algunos atletas que confirmaron su asistencia al enlace matrimonial único en su estilo.

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Ana Lago se prepara para dar el "Sí, acepto"

A través de sus historias de Instagram, Ana Lago ha compartido los avances de su boda, pues asegura que están las mesas listas, el banquete y hasta su vestido de novia.

El que también está más que listo para su boda es Edgar Santana, quien por cierto, nos contó su historia de amor en el año 2020.

"Empezó en una fiesta de amigos en común. Me la presentaron, la agregué en las redes sociales y empezamos a platicar un poco. Cuando la invitaba a salir se negaba por temas de viajes y competencias. Hasta diciembre de 2015 fue cuando aceptó salir conmigo", dijo a las cámaras de Venga la Alegría.

El futuro esposo también definió a Ana Lago como una mujer muy "amorosa, detallista y romántica", pues basta con recordar la señal de corazón que hace la gimnasta al anotar un punto en Exatlón.

No te pierdas la boda de Ana Lago el próximo 30 de julio de 2022 por nuestra señal de Azteca UNO.

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