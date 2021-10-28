Ana Victoria revela detalles inéditos de su embarazo.

El bebé de Ana Victoria está a punto de nacer.

Este jueves tuvimos un enlace especial con Ana Victoria, quien nos presentó su nuevo sencillo ‘Ay Cariño’, a unos días del nacimiento de su primer hijo.

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Estoy a cuatro días del día, donde supuestamente tiene que nacer. Muy contenta, ilusionada, porque en mi locura ando con ganas de un sencillo, justo a días en los que estoy lista para estar en el hospital. Estoy muy contenta porque es como una unión de fuerzas, de abundancia y voy a adentrarme en un ritmo que nunca había probado

Con el nuevo sencillo de Ana Victoria, miles de personas se pondrán a bailar, pues es un ritmo muy movido.

Vamos a poner a bailar a nuestro público, que ya le debía música nueva. Estoy súper ilusionada de hacer este conjunto de energías: convertirme en madre y presentar una rola llena de amor

La joven cantante reveló la razón por la que se animó a lanzar su sencillo en estos días.

Esta canción la terminamos hace algunos meses. El proceso de grabación y todo el proyecto en general de la creación de esta canción, se dio tan mágicamente que yo tenía la necesidad o la urgencia de decir: '¿por qué me voy a esperar al año que viene?’, hay que hacer este conjunto de energía tan bonita y poderosa porque no todos los días uno se convierte en madre

Estaba embarazadísima, 7 meses y piquito. Lo sacamos adelante de la mejor forma y es un muy bonito recuerdo para mí también, porque sentir que yo estaba gestando vida en ese momento mientras estábamos grabando esta canción, me genera mucha abundancia

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