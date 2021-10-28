Ana Victoria revela detalles inéditos de su embarazo.
La cantante se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida en el plano personal y profesional.
El bebé de Ana Victoria está a punto de nacer.
Este jueves tuvimos un enlace especial con Ana Victoria, quien nos presentó su nuevo sencillo ‘Ay Cariño’, a unos días del nacimiento de su primer hijo.
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Estoy a cuatro días del día, donde supuestamente tiene que nacer. Muy contenta, ilusionada, porque en mi locura ando con ganas de un sencillo, justo a días en los que estoy lista para estar en el hospital. Estoy muy contenta porque es como una unión de fuerzas, de abundancia y voy a adentrarme en un ritmo que nunca había probado
Con el nuevo sencillo de Ana Victoria, miles de personas se pondrán a bailar, pues es un ritmo muy movido.
Vamos a poner a bailar a nuestro público, que ya le debía música nueva. Estoy súper ilusionada de hacer este conjunto de energías: convertirme en madre y presentar una rola llena de amor
La joven cantante reveló la razón por la que se animó a lanzar su sencillo en estos días.
Esta canción la terminamos hace algunos meses. El proceso de grabación y todo el proyecto en general de la creación de esta canción, se dio tan mágicamente que yo tenía la necesidad o la urgencia de decir: '¿por qué me voy a esperar al año que viene?’, hay que hacer este conjunto de energía tan bonita y poderosa porque no todos los días uno se convierte en madre
Estaba embarazadísima, 7 meses y piquito. Lo sacamos adelante de la mejor forma y es un muy bonito recuerdo para mí también, porque sentir que yo estaba gestando vida en ese momento mientras estábamos grabando esta canción, me genera mucha abundancia
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Es un ritmo tan nuevo para mí que creo que nos volamos la barda mi querido amigo Pablo Otón, que es con quien trabajé en la producción de esta canción, además de Emilio Ávila y un montón de personajes súper talentosos