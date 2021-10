Adua Basteri habló de los abusos que sufrió Marcela Basteri con Luisito Rey.

Adua Basteri recuerda la última vez que vio a la mamá de Luis Miguel.

Adua Basteri, la tía abuela de Luis Miguel, reveló en una entrevista exclusiva con Ventaneando cómo fue el regreso a casa de Marcela Basteri ante el hartazgo de los malos tratos del papá de Luis Miguel.

La tía paterna de Marcela es la última persona que la vio viva en agosto de 1986, antes de partir junto con su hijo Sergio de Italia rumbo a Madrid, España, donde se encontraría con Luis Rey.

Luego de que El Sol abordara el tema en ‘Luis Miguel: La Serie’ donde se sugiere que su tío Vicente Gallego y su padre tuvieran que ver con la misteriosa desaparición, Adua Basteri alzó la voz.

Adua Basteri recuerda su encuentro con Marcela Basteri

Adua Basteri recordó cómo Marcela Basteri volvió a la casa de su padre Sergio Basteri en 1985, harta de los abusos, trampas y traiciones de su esposo Luisito Rey.

La tía abuela de Luis Miguel dijo que la mamá del cantante quería quedarse en Italia, pero sus planes cambiaron cuando su esposo le hizo una llamada telefónica que resultaría fatídica, pues a partir de ese día no se supo más de su paradero.

“Vino a Italia para visitar a su padre y encontrarse con su familia. Eso es suficiente. No le preguntamos nada, porque dijo que se llevaba bien con el padre”, expresó.

“Sí, con su marido y que todo estaba bien, que todo estaba bien. El otro hermano (Alejandro) no vino porque estaba con sus abuelos. Empezamos a entender que no todo estaba bien cuando desapareció. Si ella me hubiera contado cómo iban las cosas con su marido, no la hubiera mandado a España”, remató.

