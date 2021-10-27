Revelan los expedientes de la investigación en el caso de Alec Baldwin.

Ventaneando tuvo acceso exclusivo a la orden de investigación que se giró a raíz del incidente ocurrido el pasado jueves 21 de octubre en el rodaje de la cinta Rust en Nuevo México, Estados Unidos, en donde el actor norteamericano Alec Baldwin disparó un arma de utilería que mató a la fotógrafa Halyna Hutchins.

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Según los documentos que aquí presentamos, quien llegó al lugar del incidente en el rancho Bonanza Creek en Nuevo México, para atender el llamado del 911, fue el oficial Nicolas Leflour, quien narró que a su llegada se encontró con la víctima quien de inmediato fue transferida al hospital de la Universidad de Nuevo México, vía helicóptero, mientras que al director de la cinta se le transfirió a otro hospital en Santa Fe, Nuevo México, en ambulancia.

Una vez que las víctimas fueron puestas en observación médica, el oficial procedió a iniciar su investigación, declarando en primer lugar que todo había ocurrido a las afueras de una estructura de madera con techo inclinado y varias ventanas.

Después, el oficial interrogó a los presentes y fue el asistente del director, Dave Halls, quien narró que él fue quien tomó una de las tres armas de utilería que había alistado la armera Hannah Gutiérrez-Reed y se la entregó a Alec Baldwin, indicándole que era un arma fría, es decir, que no estaba cargada.

Minutos después comenzó el ensayo de la escena en la que Baldwin debía disparar a la cámara y fue ahí cuando ocurrió la tragedia.

En los documentos, también consta que el oficial le ordenó a Baldwin entregarle su vestuario del viejo oeste, puesto que este sería utilizado como evidencia para la investigación, ya que presentaba unas manchas de sangre de la directora.

El arma que fue recogida después del incidente por la armera Hannah Gutiérrez-Reed y entregada a las autoridades por ella misma, quedó al resguardo en una patrulla junto con otras armas y municiones que usarían durante el rodaje.

Según se narra en el documento que fue después de asegurar el arma que al oficial se le aviso que Halyna Hutchins había sido declarada muerta en el hospital.

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