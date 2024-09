Anahí cuenta la historia de amor que tiene con su esposo Manuel Velasco

Aunque en redes sociales comparte gran parte de su día a día, Anahí casi nunca habla a profundidad sobre su faceta como esposa y madre; sin embargo, hoy se sincera con Ventaneando y revela detalles sobre su historia de amor con Manuel Velasco, padre de sus hijos Manu y Emiliano.

¿Qué dijo Anahí? “A mí nadie me regaló nada en esta vida y a Manuel tampoco. Manuel es un hombre que pierde a su papá cuando tiene siete años de edad de un cáncer muy fuerte que desgraciadamente le arrancó a su papá muy rápido”, declaró Anahí.

“A Manuel le toca vivir diciendo: ‘Yo voy a salir adelante’. Mi suegra, maravillosa, sacó adelante a sus dos hijos; pero él, como hijo hombre y desde muy chico, dijo ‘vámonos’”, agregó.

¿Anahí y Manuel Velasco no pelean?

Al respecto, la exintegrante de RBD declaró lo siguiente: “Manuel y yo es bien raro que peleemos y nos divertimos mucho, claro somos papás y también como papás hay ciertos puntos en donde tenemos que ponernos de acuerdo y somos una pareja que, como todas, tenemos días buenos y otros no tanto, pero nos hemos complementado bastante bien. Tenemos casi 14 años juntos, y en abril cumplimos 10 años de casados”.

¿Qué dijo Anahí sobre la maternidad?

Sobre la maternidad, Anahí hijo que es increíble: “yo amo esa etapa, ser su mamá es lo más bonito que me ha pasado en la vida y siempre les digo ‘gracias por escogerme’ porque no sé, de alguna manera creo que energéticamente ellos me escogieron y me encanta verlos crecer, verlos cumplir sus sueños, sus metas de niños cada día”.

“Ellos son tan independientes, tan hermosos, tan perfectos porque son perfectos tal cual son y eso me hace muy feliz. Y qué bonito hoy tener a mis hijitos y esa parte de mí que de alguna forma soñaba, que yo iba a ser mamá, y quiero que vivan con esta versión de mí que hoy es libre, que hoy es plena”, añadió la cantante.