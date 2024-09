Anahí se retiró un tiempo del espectáculo para sanarse a sí misma

Antes de regresar a los escenarios como parte de la gira que emprendió junto con sus excompañeros de RBD en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y, por supuesto, México, Anahí se había alejado del mundo del espectáculo. En una entrañable charla con Ventaneando , la actriz y cantante comparte las razones de su tajante decisión.

¿Por qué Anahí se alejó de los escenarios?

Anahí declaró lo siguiente: “cuando yo decido alejarme de todo el medio artístico, también era un momento de abrazarme el corazón, de sanar muchas cosas, de llevarme ese tiempo para mí”.

“Cuando yo tengo 14 y 15 años empiezo con un problema el cual todos conocieron, un problema alimenticio, dismorfia corporal muy fuerte y estando en el ojo del huracán, ¿qué pasa? pues que todo el tiempo estaba señalada, criticada, súper bulleada y eso me lastimó mucho”, aseguró.

“Al paso del tiempo lo podemos hablar, así como fue, entonces cuando yo paso tantos años de irme defendiendo contra la corriente muchas veces, no me voy a victimizar. Yo no soy para nada víctima de nada, pero sí me tocó duro. Te invitaban a un programa a burlarse de ti, esa es la realidad y todos lo pudimos ver, no es un secreto”, recalcó Anahí.

“Sí fue duro, y crecer así también te vuelve más dura. Entonces llegó un momento en el cual, ya como a los 25 o 26, yo ya era una persona que me decías lo que fuera y yo te contestaba feo, a la defensiva siempre. Yo de pronto me encontraba con la prensa y era muy feo para todos, era pasar un rato que decía ‘yo no soy esta, ¿qué es eso? Yo me tengo que ir de aquí porque tengo que sanar’, hasta que ahora he decidido volver con el reencuentro de RBD que fue maravilloso, increíble”, aseveró Anahí.

¿Anahí ya perdonó a quienes se burlaron de ella? Pero, ¿acaso logró perdonar a quienes la lastimaron con sus burlas y señalamientos?

“Eran otras épocas, también ahora creo que todos somos más conscientes. Ya no se habla tanto del cuerpo ajeno, del físico de alguien. Ya todos somos un poco más conscientes en esos temas. Vuelvo con este corazón más tranquilo, que ya sanó”, finalizó.