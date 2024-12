André Marín Jr. en estuvo en el foro de Ventaneando para su presentación oficial

Este viernes el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de André Marín Arreola, hijo del finado comentarista deportivo André Marín. Recordemos que André Marín Jr. se lanzó hace poco como cronista y como comentarista de futbol y de deportes, pero continua con sus estudios académicos.

¿Qué dijo André Marín Jr.?

“Sí, ahorita me estoy dedicando al estudio, o sea, lo de redes sociales es más como un hobby y como una manera de llevar mi duelo, como sentir más el cambio de mi papá”, declaró el joven André Marín Jr. Recordemos que André Marín fue una pieza muy importante en el mundo deportivo de TV Azteca.

En exclusiva: André Marín nos habló de su debut como comentarista

¿Ya tuvo sus primeras entrevistas André Marín Jr.?

Hasta el momento, André Marín Jr. ya entrevistó al ‘Turco’ Mohamed, al portero de Pumas, pero ¿cómo ha elegido a los personajes que ha entrevistado?

“Han sido más como por ayuda de David (Faitelson), es el que me ha ayudado en este aspecto. Yo los entrevisto como yo lo siento… obviamente, si me gusta su trayectoria y todo eso así me decido, pero más por ayuda de David”, agregó.

¿André Marín Jr. se acercó a David Faitelson? Al preguntarle cómo se dio este acercamiento y apadrinamiento, André Marín Jr., dijo que David estuvo con él en todo momento.

“David estuvo conmigo en todo momento de muchas cosas y cuando pasó todo esto me apoyó mucho, y yo le dije ‘me siento muy mal, a mí me gustaría seguir lo mismo que él’ y me dijo: ‘Yo te voy a guiar, te voy a apoyar en lo que necesite’ y hasta ahorita lo ha hecho súper bien y se lo agradezco eternamente”, aseveró.

¿Disfruta hacer lo mismo que su padre?

“Sí, me gusta mucho, después de la escuela vengo y a grabar, a darle”, enfatizó y declaró que no tiene un equipo de futbol favorito en la Liga MX.

“No tengo ningún equipo favorito, no odio a ninguno, yo los veo y digo: ‘Es un equipo, jugó bien; hay que decirlo, jugó mal, se dice juega mal’. Yo no critico ni juzgo a ninguno”, reveló y dijo ser aficionado del FC Barcelona desde muy pequeño gracias a la influencia de su papá.

André Marín Jr. dijo que anteriormente jugaba futbol; sin embargo, sufrió una lesión y tuvo que dejar de hacerlo, pero espera volver a jugar como pasatiempo.

¿Cómo ha respondido la gente a su trabajo?

“La gente se ha portado muy bien conmigo, yo veo en los comentarios que me apoyan mucho y me dicen que lo hago muy bien y eso me da mucho ánimo y se los agradezco mucho. La mayoría de la gente me dice que lo hago muy bien y algunos me preguntan a qué equipo le vas; sin embargo, ahí si no sé qué contestar porque no le voy a ninguno, pero sí le agradezco mucho a la gente por todo el apoyo que me mandan por redes sociales”, añadió y reveló que le gustaría estudiar economía.