André Marín y la manera en la que pudo salir de una crisis de salud.

André Marín tuvo que lidiar con una crisis de salud que lo orilló a alejarse de las cámaras y puso en peligro su vida, por ello, rompió el silencio en entrevista exclusiva con Pati Chapoy, titular de Ventaneando.

¿Cómo lidió André Marín con su enfermedad? André Marín se ha caracterizado por ser un hombre fuerte y positivo; sin embargo, los últimos meses fueron sumamente complicados para el periodista ya que estuvo prácticamente 45 días dormido.

A lo largo de este tiempo, André Marín fue intubado y se le practicó una traqueotomía, no obstante, el conductor reveló cómo vivió estos procesos a los que fue sometido: “No es fácil, no me acuerdo de mucho, te soy honesto. Sí recuerdo tener a Paty siempre cerca de mí, tengo presente, muy presente la cara de mis médicos, iban pasando los días y como que cada día iba despertando más poquito a poquito y me iba enterando poquito a poquito de todo lo que me había sucedido”.

“Tienes que ponerle toda la actitud del mundo. Yo le dije a los médicos, a ver qué hacen pero yo quiero vivir y yo necesito vivir porque tengo tres hijos muy chiquitos. Tengo una esposa a la que amo y tengo que estar con ella a fuerza, a como dé lugar y afortunadamente se hizo el milagro. Yo creo que lo mío es un milagro”, añadió Marín.

¿Cómo reaccionó a la traqueotomía?

Cuando Pati le preguntó cómo reaccionó a la traqueotomía que le habían hecho, André Marín dijo que “tranquilo, primero me preocupé porque yo vivo de mi voz, no, pero de inmediato llegó el médico y me dijo ‘en diez días estás como nuevo y se te va a cerrar solito y no vas a tener ningún problema en la garganta y vas a recuperar tu voz’ y recuperé incluso mejor voz que la que tenía antes de la operación, entonces me salió perfecto todo”.

¿Cómo fue lidiar con tantos aparatos?

No fue algo agradable para el conductor y aseguró que le quedó un “trauma de todos los ruiditos de las máquinas y cuando una empieza a sonar dices en la ma… o sea, ya pasó algo o qué, y resulta que no y estaba bajando algo de algún suero o algo así. Son momentos inolvidables para bien o para mal”.

¿Perdió músculo y peso por la enfermedad?

André se sinceró y aseguró que desde que abandonó el hospital ha subido 27 kilos, “llegué a pesar 40 kilos (en el hospital) imagínate, me estaba yendo Pati, pero yo me aferré a la vida, a Paty y a mis hijos y gracias a Dios, porque él tiene la última palabra”.

“Cada día me siento mejor, este es el golpe más fuerte de mi vida. El 2022 (ha sido) el golpe más fuerte de mi vida, pero tengo muchísimas ganas, ya pasó lo peor Pati, viene lo mejor”, finalizó André Marín.