Livia Brito: ¿Cuánto deberá pagar tras perder el juicio contra paparazzi?

Uno de los asuntos más cuestionados por las figuras públicas es el derecho a su privacidad. En ese sentido, este caso tomó relevancia a principio de año y ahora parece que ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque Livia Brito no ha dicho nada respecto del asunto, que ya se habría resuelto, ella perdió ante la paparazzi que la “acosó” en el 2020.

Te puede interesar - ¿Por qué Livia Brito dijo que ganó su caso contra Ernesto Zepeda?

¿Qué pasó en este caso de Livia Brito contra un paparazzi?

La misma actriz informó a sus seguidores en marzo que la SCJN atrajo su caso para ser revisado ante la denuncia de la artista en contra de un paparazzi que tomó imágenes sin su consentimiento mientras estaba en una playa en Cancún. Ella denunció, el organismo debido investigó el caso y ya habría definición del caso.

Según lo reportado por el periodista Javier Ceriani, la ley mexicana habría desechado el recurso de revisión. Y es que en el 2024 ya se había dictado una resolución que favorecía al periodista, Ernesto Zepeda. El reportero incluso demandó al ser agredido por Livia y su novio Mariano Martínez. Ante eso, la cantidad que deberían pagar estos dos personajes ronda en el millón 200 mil pesos mexicanos.

La agresión comentada por Zepeda se concretó al momento en que la pareja se percató de ser fotografiada en aquellas vacaciones. Se acercaron para reclamarle, le quitaron su cámara fotográfica y lo golpearon con ella en el rostro. Por ello, Ernesto decidió acudir a la vía legal.

¿Livia Brito sigue con Mariano Martínez como su novio?

Las palabras del periodista que filtró esta resolución ya hicieron eco, sin embargo no hay comunicado de parte de ninguno de los involucrados. Tanto Livia como Mariano no han dicho nada y además tendría que pagar esta cantidad después de que separaran sus caminos en el 2023. Hoy la actriz no ha oficializado ninguna relación y se presume que está enfocada en sus proyectos profesionales.

Seguir leyendo - Ernesto Zepeda resultó emocionalmente afectado por este conflicto con Livia Brito. Así lo comunicó.