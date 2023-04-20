Andrea Legarreta y Erik Rubín van a trabajar juntos en este proyecto: ¿Reconciliación?

Luego de 22 años de matrimonio, el pasado 23 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaban por medio de sus redes sociales que se iban a separar, aunque para sorpresa de muchos no terminaron peleando, sino que su amor cambió.

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En medio de la polémica y los cuestionamientos, los famosos se han dejado ver en más de una ocasión juntos y pasando momentos en familia.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Andrea Legarreta compartió que estuvo de vacaciones en Londres y Suiza, un hermoso momento que compartieron en familia, incluido Erik Rubín. Ya estando en México, la conductora de televisión tuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló de su experiencia.

La gente afuera es la que ha querido ver las cosas desde otro lugar. Nosotros, en el amor está la unión, comunicación, familia. Es lo que hemos venido defendiendo desde siempre. Y la verdad, es que ahí está la complicidad

¿Van a retomar su relación?

Aunque, Andrea Legarreta y Erik Rubín han dejado muy en claro que no están juntos, eso no les impide trabajar en la misma producción teatral, así se ha confirmado esta noche con la presentación de una nueva puesta en escena.

Los famosos se han sumado a la obra de teatro ‘Vaselina Timbiriche’, misma que es producida por Alejandro Gou y Erik Rubín, donde Andrea Legarreta va a tener una participación especial.

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Además de la expareja, Mariana Garza, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, María León, Yahir, Kalimba, y Angélica Vale van a ser parte de la puesta en escena.

Las constantes apariciones juntos, solo han incrementado los rumores de una posible reconciliación, situación que ellos nunca han descartado.

