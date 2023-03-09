Alfredo Adame responde a la demanda que Andrea Legarreta pondrá en su contra.
Luego de las fuertes declaraciones de Andrea Legarreta, Alfredo Adame respondió a la posibilidad de ser demandado por la conductora.
Alfredo Adame le responde a Andrea Legarreta, quien declaró que lo va a demandar por todos los ataques que ha recibido de él.
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Quien la quiera agarrar conmigo, yo tengo tema con qué contestar, no tengo uno, tengo 50 temas y taponearle sus demandas y cosas de lavado de dinero, podemos hablar de muchas cosas, de bandas criminales, de fraudes de bienes y raíces en Acapulco. Podemos hablar de muchas cosas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo
¿Qué opina Alfredo Adame de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín?
Vaya que Alfredo Adame anda desatado, pues sí cree que Apio Quijano es el tercero en discordia en el matrimonio de Andrea Legarreta y Erick Rubín.
El conductor recuerda los momentos en los que Andrea Legarreta le hizo ver su suerte cuando trabajaban juntos.
20 años la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y media, cómo quiere que la quiera, una persona que por su culpa corrieron a siete productoras y productores de la televisión, del programa y corrieron a trece conductores y conductoras
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Tú me insultas y yo te la regreso, seas mujer o seas hombre, se acabaron los veintitantos años de ataque que me hizo en Televisa cuando yo no le hice nunca nada, ni la denoté, ni la humillé y siempre la traté bien, te digo que uno de mis coches nuevos se lo presté para que se casara