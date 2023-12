Andrea Rodríguez revela que Magda Rodríguez se comunica con ella desde el más allá

Andrea Rodríguez sorprendió al revelar que, a poco más de tres años de la partida de Magda Rodríguez, la productora ha encontrado la manera de comunicarse con ella, aún desde el más allá.

¿Cómo se comunica Magda Rodríguez con Andrea Rodríguez?

En charla con algunos medios, entre ellos Ventaneando, Andrea Rodríguez declaró que “Magda se comunica conmigo por dos medios, uno; por libros, en mi casa hay muchos libros, entonces de repente voy a la biblioteca allá en Villa del Carbón y abro un libro y está dedicado a mí...”.

“La primera vez que se comunicó conmigo fue por parte del libro que decía exactamente lo que tenía que escuchar y luego, libros que están subrayados por ella, entonces los releo, no los subrayó… siento que me quisiera decir algo”, añadió.

Sin embargo, no es la única forma en que se comunica con ella, sino también a través de una vela. “Te juro que es impresionante la vela en mi oficina que, de repente, cuando Magda está contenta baila la velita y, cuando está enojada o algo no le gusta, se pone así como muy larga. Ella ha encontrado la forma de comunicarse y yo no sé si alguien crea o no en esto, pero yo sí y me gusta creer”, recalcó.

¿Cómo va su relación con Andrea Escalona? Siendo una familia muy unida, Andrea aseguró que la relación con Andrea Escalona, hija de Magda, se ha fortalecido a tal grado que, ahora la ve como una hija y a su bebé como a su nieto.

“Soy la abuela de ese niño y, con todo el respeto a Magda, pero yo creo que ella es lo que quería y a Andreita la veo como a mi tercera hija”, reiteró.

Antes de retirarse, la productora agregó que le envía sus mejores deseos al equipo que conforma Ventaneando, en especial a Daniel Bisogno. “Les mando a todos una Feliz Navidad, a todos por allá, para Ventaneando, un beso grande a mi Pati, a Daniel que me da mucho gusto verte cada día mejor, a Pedrito Sola, a Mónica Castañeda…”.