Óscar Burgos explota contra Alex Montiel: “El que andaba con una morra eras tú”

Vaya pleito el que se traen Óscar Burgos y Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, a raíz de las declaraciones que Fabiola Martínez, supuesta amante del influencer, dio a Adrián Marcelo hace unos días.

¿Cómo reaccionó Alex Montiel?

Alex Montiel abordó la controversia que existe sobre su relación con Fabiola Martínez y enfatizó que nunca buscó culpar a nadie, pues la situación únicamente era de la incumbencia de él y su esposa, y negó haber culpado a Óscar Burgos.

“Nunca culpé a Óscar Burgos, ni a nadie, las únicas personas que les interesa, fue a mi esposa y a mí. Con ella di la cara. Yo no me escondí, no evadí mis responsabilidades. Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Lo platicamos en su momento. Era una situación matrimonial que vivíamos en ese momento. A lo largo del matrimonio van pasando cosas. Estábamos viviendo una situación de distanciamiento, era un parteaguas de lo que íbamos a hacer. No estábamos en el mejor punto del matrimonio, pero estaba platicado”, dijo Alex Montiel.

Alex Montiel agregó que la relación con su esposa está más fuerte que nunca: “Seguimos juntos hoy en día, seguimos más fuertes que nunca. Estoy de poca ma… en este momento con mi familia. Hoy estoy de hue…, no sé mañana”.

¿Qué dijo sobre Óscar Burgos? Alex Montiel dijo que “hay un cuate que ha estado diciendo que fue utilizado, que fue señalado… se está poniendo un saco que nadie se lo dio”, dijo sobre Óscar Burgos.

¿Qué dijo Óscar Burgos al respecto?

Tras las declaraciones de Alex Montiel, Óscar Burgos declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que le da risa escuchar las declaraciones de Montiel, pues cuando estalló el escándalo él le reclamó diciéndole que lo había metido en un problema.

“Lo que acabo de oír me da mucha risa porque él me habló y me dijo: ‘Me metiste en un pe...’ Dije, '¿yo, por qué, güey?’. ‘No, es que tu esposa subió una imagen y se veía esta Fabiola'. Y le dije: ‘Nunca fue nuestra intención’”.

"Él me habló, me dijo: ‘Me metiste en un pe...’ Yo no te metí en ningún pe... Te metiste tú. Yo no andaba con Fabiola. Yo soy tu amigo y te busqué por el cariño y la admiración que te tengo. Pero si no quisiste responderme, te voy a decir una cosa. Hay desprecios que se agradecen, porque la verdad ser amigo de alguien que que no acepta sus errores no me interesa. Ahora ya no quiero problemas ni quiero broncas. Yo soy puro peace and love”, añadió.

Óscar Burgos también aseguró que “yo no tuve la culpa que anduvieras con una mujer y que estuvieras atrás de mí en lo que yo grabé. Ni siquiera me fijé que tú estabas atrás y le echaste la culpa a mi esposa y aquí estoy yo para defenderla. Mi esposa no tuvo la culpa. El que andaba con una morra eras tú, no yo. Yo estaba con mi esposa”.

¿Qué dijo sobre que Alex Montiel lo bloqueó?

“Hay desprecios que se agradecen. No quieres ser mi amigo. No lo seas. No te necesito. Yo soy Óscar Burgos desde hace 50 años. 50 años de carrera. Te conocí 2 años. No te necesité. Me invitaste a tus podcast. Hiciste lana con el perro guarumo, hiciste lana conmigo, no me diste ningún cinco. Pagué mi boleto de avión para ir para allá y estuve contigo porque te quiero, pero ahora resulta que yo soy el que te empiné. ¿Quién estaba con una morra? ¿Tú o yo? Yo estaba con mi esposa”, finalizó.