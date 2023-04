Muere a los 81 años el actor Andrés García.

El actor Andrés García murió la tarde de este martes 4 de abril a los 81 años de edad, informaron sus seres queridos.

¿Cómo fueron los últimos días de Andrés García?

Recordemos que hace unos días, su esposa Margarita Portillo había revelado que si bien Andrés García era cuidado de la mejor manera, su estado era delicado; incluso, confesó que ya no podría caminar.

“Tiene una calidad de vida, lo mejor que pudiera estar, aquí cuidado y querido en casa, no ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, está tirado, no puede caminar por sí solo. Está en camita, tiene una cama especial, cuando él pide salir al patio se le traslada con ayuda de una silla de ruedas, está delicado, porque ha adelgazado y se va debilitando poco a poco”, reconoció.

Y agregó: “Es un proceso de su enfermedad, esto es hasta que Dios quiera, hasta que su cuerpecito aguante y que Dios quiera tenerlo aquí con nosotros”.

¿Quién era Andrés García?

Andrés García fue un importante actor de películas y telenovelas, además de ser referente para hombres y mujeres gracias a su físico.

Nació un 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana; sin embargo, desde su llegada a México adoptó a nuestro país como el suyo, así siempre lo expresó el querido artista.

En 1966 fue cuando le ofrecieron la oportunidad de actuar en la película Chanoc, a partir de ahí se volvió famoso y con ello recibió más oportunidades para construir y consolidar una de las mejores carreras en la actuación.

Se espera que en las próximas horas haya más detalles sobre el deceso del querido actor que deja una huella imborrable en el medio artístico.