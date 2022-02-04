Andrés García culpa a las mujeres de ser un hombre infiel.

Andrés García admite que el sueño de envejecer tranquilo al lado de su pareja, en la casa que construyó en Acapulco, se ha visto truncado debido a sus infidelidades, pero se defiende asegurando que la culpa no ha sido completamente de él, sino de las mujeres que lo buscan una y otra vez, incluso hasta el día de ahora.

Lo anterior provocó que su esposa Margarita López Portillo decidiera vivir en su propia casa.

Mi idea era estar en una playa bonita, en un lugar con alberca y tener a una compañera preciosa y encantadora… que no se peleara conmigo. A las mujeres les gusta regañar a los hombres y a mí no me gusta que me regañen

Se me dio lo de la casa, pero no se me dio lo de una compañera que no me estuviera regañando todo el tiempo

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Andrés García confiesa por qué es un hombre mujeriego

Andrés García revela que hay varias mujeres rondando cerca de su casa en la playa para pedirle su número de teléfono.

La prueba está en que mi mujer vive en su casa, ella no vive aquí. Yo soy mujeriego de nacimiento, y segundo, pues ellas me la ponen fácil…

Tercero, lo hacen delante de la que esté, sea mi mujer, mi hermana o quien esté. Ellas me dicen ‘¿Qué onda, guapo? Toma mi teléfono’. Eso es muy difícil para una compañera, sea tu esposa o tu pareja. Es algo que ha causado todas mis separaciones

El actor expresa que es muy difícil vivir con una mujer, pues hay más esperándolo afuera de su domicilio.

No nos vemos muy seguido, nos queremos, pero no vivimos juntos. Yo le compré esa casa… yo la entiendo. Para mí siempre ha sido difícil vivir en la misma casa con una mujer porque las mujeres vienen hasta aquí a buscarme… ayer andaban como cuatro

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