Majo Aguilar revela detalles de su noviazgo y de sus próximos proyectos.

Este miércoles tuvimos como invitada de honor en el foro de Ventaneando a Majo Aguilar, quien nos habla de los grandes retos y triunfos que está teniendo en su carrera.

Te puede interesar: Hijo de Juan Gabriel continúa en la polémica tras golpear a su mamá.

Muchos proyectos padrísimos, voy a estar en el Pa’l Norte en abril, en Monterrey, es mi primer festival y eso me emociona muchísimo, porque es otro ambiente. Además de cantar sola, cantar en un festival es algo increíble. El Pa’l Norte tiene muchísimos cantantes increíbles de todos los géneros

La joven cantante de ranchero también se encuentra promocionando su nuevo sencillo que ha tenido una gran aceptación de sus fans.

También estoy promocionando ‘Amor ilegal’ que es este sencillo, también muy padre, de estos amores imposibles, de los amores que no se pueden dar, casi no pasa esto. Dice: ‘Aunque sea a escondidas’, es un amor prohibido, todo lo que hago, lo hago transparente y con convicción

Majo Aguilar ha tenido un gran paso en su carrera, por lo que ya fue nominada a un premio lo Nuestro.

Me avisaron hace unos días que estaba nominada a la categoría de Artista revelación femenino. Padrísimo, me encanta. Es que desde chiquita mi papá me puso mucha música y yo siempre supe que era la música, pero lo más complicado era decidirme, pero ya cuando dices: ‘Esto me hace vibrar’, ya no hay que escoger

Majo habla de su novio mucho más grande que ella

La joven integrante de la familia Aguilar revela los primeros detalles de la relación sentimental que tiene.

Es un muchacho muy talentoso, Agustín Gilberto Cerezo, lo admiro, canta en Kinky… Está padre porque también le late la onda ranchera, es de Monterrey. Él tiene 43 años, el amor es el amor

También te puede interesar: Andrés García revela la razón por la que le dio leucemia.

