Ninel Conde revela qué ha pasado con Larry Ramos tras huir de la justicia.

Aunque hasta ahora había sido cautelosa en torno al fraude millonario que su expareja Larry Ramos cometió en perjuicio de más de 200 personas, Ninel Conde rompe el silencio.

La actriz jura que, desde que el colombiano se fugó para evadir la acción de la justicia estadounidense, no la ha contactado. Asegura que ella actuó de buena fe, aunque ahora reconoce que no debió hacerlo.

Esta es la entrevista exclusiva que sostuvimos con ella en Miami, donde no descarta lanzar un libro sobre su vida.

No, no, no... y mejor. Creo que tiene muchas cosas que arreglar primero. Dios dirá. Cuando las cosas están de pincitas, es mejor pasar

En general un libro con todo de mi vida, pero como te repito, estoy esperando el final feliz porque son situaciones que a veces digo: ‘¡Ay Ninel, por qué te pasan estas cosas’. Voy a la iglesia y pido que oren por mí

Ninel Conde no ha visto a Larry Ramos desde su polémica con las autoridades de Miami.

Todas son experiencias y aprendizajes. Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos y errores… pues uno puede confiar en alguien, pero el tiempo lo dirá

Una actúa de buena voluntad. No dices: ‘Voy a confiar en esta persona para que las cosas salgan mal’, así es la vida y hay que seguir adelante

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Ninel Conde habla del reencuentro con su hijo Emmanuel

En temas no menos polémicos, Ninel habló del reencuentro que sostuvo hace poco con su hijo Emmanuel, luego de haber acordado con Giovanni Medina, padre del menor, que se reanudarán las convivencias.

Mi hermoso… para mí fue una bendición poder verlo; no puedo entrar mucho en detalles porque legalmente no podemos hablar del asunto, pero bueno, yo le doy gracias a Dios de haber podido verlo en vivo y decirle cuánto lo amo

Tengo fe en que poco a poco se vaya restableciendo el vínculo que es tan necesario para él. Me queda claro que su papi lo ama y que lo ha tratado bien en este tiempo. Necesita también de su mamá. El niño es bendecido porque tiene a dos papás que lo aman

Ninel Conde abre su cuenta de OnlyFans

Encontramos a Ninel Conde en plena sesión de fotografías para el lanzamiento de su página de OnlyFans, en la que compartirá material candente con sus seguidores a cambio de una suscripción mensual

Estamos haciendo grabaciones y fotos para OnlyFans… es contenido solo para los fans y va a haber cosas muy lindas, sexys y cosas de la intimidad de ‘El Bombón Asesino’

¿Qué hace para dormir? ¿Cómo se levanta?... son cositas que los fans me han pedido

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