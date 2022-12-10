VIDEO: Andresse abrirá concierto de Carlos Rivera, así lo anunció.

Desde que terminó la última generación de La Academia, los alumnos más destacados han seguido compartiendo todos los esfuerzos que hacen por seguir creciendo en su carrera profesional dentro de la música.

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Uno de los grandes finalistas de La Academia fue Andresse, quien desde su salida ha sido uno de los más queridos por los fans, apenas en la semana tuvo su primer concierto junto a Emir Pabón y Cañaveral.

Sin embargo, las buenas noticias para el joven cantante no han terminado, pues va a tener otra gran oportunidad junto a otro exalumno de La Academia.

Andresse va a estar en el concierto de Carlos Rivera.

Este viernes por medio de sus redes sociales, Andresse compartió una gran noticia con sus millones de fans, pues reveló que va a ser el encargado de abrir uno de los conciertos de Carlos Rivera.

Tengo una noticia muy importante que comunicarles, no le voy a dar más vueltas al asunto. Quiero platicarles que voy a estar abriendo el concierto de Carlos Rivera en el Palenque Tuxtla Gutiérrez, Chiapas este próximo 15 de diciembre

El joven cantante agradeció a Carlos Rivera por la oportunidad de abrir su primer concierto con emotivo mensaje.

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