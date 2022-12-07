Durante la última edición de La Academia, tuvimos la oportunidad de ver a grandes talentos pasar por el escenario formador de estrellas más importante de nuestro país, donde muchos vivieron momentos muy positivos.

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Además, tuvieron grandes actuaciones que los llevaron a ser parte de las nuevas figuras de la música mexicana, pero dentro de los alumnos de La Academia, hubo tres que llamaron la atención de Emir Pabón y Grupo Cañaveral, por lo que se unieron a la nueva gira de la agrupación.

Como agrupación siempre queremos encontrar esa persona talentosa, no perfecta; porque no necesitan una persona perfecta, necesitan a la persona que vibre, los conecte y que haga las cosas con amor. Ha sido complicado porque de aquí ha salido mucho talento

Estas fueron las palabras de Emir Pabón momentos antes de dar a conocer a los tres alumnos que formarían parte de la nueva gira de Cañaveral. Al final, todos supimos que Andresse, Nelson y Eduardo tendrían una gran oportunidad en su vida profesional.

Andresse, Nelson y Eduardo triunfan en concierto con Cañaveral.

Tras su salida de La Academia, cada uno de los elegidos para ser parte de Cañaveral, Andresse, Nelson y Eduardo han tomado caminos diferentes para poder seguir impulsando su carrera apoyados de la mano de TV Azteca.

Sin embargo, este martes llegó uno de los momentos más esperados por Andresse, Nelson y Eduardo, pues se estrenaron como cantantes de Cañaveral con un gran concierto, donde pusieron un gran ambiente durante toda la presentación.

Momentos antes de subir al escenario, Nelson compartió con sus fans una foto en donde se le podía ver a los tres académicos acompañados de Emir Pabón, vocalista de Cañaveral.

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