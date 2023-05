Android: ¿Cómo saber si mi teléfono tiene un virus y cómo eliminarlo paso a paso?

¡Atención usuarios de Android! Hay un nuevo virus que se propaga rápidamente a través de archivos APK y amenaza la seguridad de sus valiosos dispositivos. Se llama “Daam”, un nombre que evoca tanto intriga como peligro.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Pero no te preocupes, no todo está perdido; en esta ocasión, te contaremos de qué se trata este malware, cómo detectar si tu teléfono Android ha sido infectado por este malicioso programa y, lo más importante, cómo eliminarlo de raíz. Así que, toma nota y sigue leyendo.

¿Qué es “Daam” el malware que roba los datos de tus dispositivos?

Daam es un tipo de malware que se ha descubierto recientemente y que tiene como objetivo robar datos confidenciales de dispositivos Android.

Este malware es capaz de evadir los controles de seguridad habituales y puede introducirse en el dispositivo de la víctima, robando información como llamadas, contactos, mensajes y otros datos personales. También tiene la capacidad de grabar audio y tomar fotos sin el conocimiento de la víctima.

Es importante señala que Daam se propaga a través de aplicaciones maliciosas que se pueden descargar desde tiendas de aplicaciones no oficiales o sitios web fraudulentos.

¿Cómo sé si mi teléfono Android tiene virus?

Detectar la presencia de un virus, incluido el malware “Daam”, en un teléfono Android puede ser un desafío, ya que estos programas maliciosos suelen ocultarse y operar en segundo plano. Sin embargo, existen señales y comportamientos sospechosos que podrían indicar una infección. Aquí hay algunas pistas para ayudarte a determinar si tu teléfono Android ha sido comprometido:

1. Rendimiento lento:

Si tu dispositivo se vuelve notablemente más lento, experimenta retrasos inexplicables o se congela con frecuencia, podría ser un indicio de una infección por un virus.

2. Aparición de aplicaciones desconocidas:

Si detectas nuevas aplicaciones no descargadas ni instaladas por ti, especialmente aquellas que no reconoces, es posible que tu dispositivo esté infectado.

3. Consumo excesivo de datos y batería:

Si notas un aumento repentino y significativo en el consumo de datos móviles y una disminución drástica en la vida útil de la batería, es posible que un malware esté operando en segundo plano, como el caso de Daam.

4. Anuncios no deseados:

Si tu teléfono Android muestra anuncios invasivos y no deseados en momentos inoportunos, incluso cuando no estás utilizando ninguna aplicación en particular, podría ser un indicio de una infección por malware.

5. Comportamiento extraño:

Si tu dispositivo muestra comportamientos inusuales, como el inicio automático, cierres de aplicaciones repentinos o envío de mensajes desconocidos desde tu cuenta, es posible que esté infectado.

Es importante destacar que estos signos no son exclusivos de “Daam” y pueden ser indicativos de otras infecciones por malware. Si sospechas que tu teléfono Android tiene un virus, es recomendable tomar medidas inmediatas para eliminar la amenaza.

¿Cómo eliminar un virus de mi teléfono Android?

Para eliminar un virus de tu teléfono Android, puedes seguir los siguientes pasos:



Ejecuta un escáner de malware: puedes descargar un software antivirus para Android. Desinstala aplicaciones sospechosas: revisa las aplicaciones que tienes instaladas en tu dispositivo y desinstala cualquier aplicación que no reconozcas o que te parezca sospechosa. Limpia la caché de tu dispositivo: puedes limpiar la caché de tu dispositivo para eliminar cualquier archivo temporal que pueda contener malware. Esto se puede hacer en la sección de almacenamiento de tu dispositivo. Actualiza el sistema operativo: asegúrate de que tu dispositivo tenga la última versión del sistema operativo. Restablece tu dispositivo a su configuración de fábrica: si todo lo anterior falla, la última opción sería restablecer tu dispositivo a su configuración de fábrica.

Te puede interesar: WhatsApp: ¿Cómo enviar mensajes sin dejar rastro?