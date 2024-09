Anel Noreña habla sobre el tema que grabó en 1978 y que recientemente salió a la luz

Este viernes se enlazó al foro de Ventaneando , Anel Noreña, quien nos contó en exclusiva sobre el tema inédito de José José, “Ya No Pienso En Ti”, el cual fue encontrado recientemente en los archivos de la disquera y que fue grabado en 1978.

¿Qué dijo Anel Noreña?

Anel Noreña declaró que está siendo participe del “lanzamiento mundial del tema ‘Ya No Pienso En Ti’, que fue precisamente encontrado en el proceso rutinario de conservación que hace la disquera”.

“El ingeniero Edson Herrera que la encuentra y que la rescata y órale, ya la podemos disfrutar”, aseveró la dueña universal de los derechos musicales del ‘Príncipe de la Canción’.

¿Cuándo se estrenará?

Al preguntarle cuándo se estrenará “Ya No Pienso En Ti”, Anel Noreña dijo lo siguiente: “no, eso fue ayer, ayer a las 10 de la mañana en la plataforma, ya sabrás cual, la más grande, entonces fue un lanzamiento mundial porque ahí se va a todo el mundo en un minuto”.

¿Anel Noreña ya sabía de la existencia de este tema? Anel Noreña dijo que “no (sabía), la disquera me lo guardó, me dijo que había una sorpresa para el aniversario de José, pero yo jamás me imaginé de dónde, por qué o cómo. Nunca pensé”.

¿Habrá más temas inéditos de José José?

Noreña recalcó que no sabe si habrá más temas inéditos de José José. “No sé, pero a lo mejor con esto pueden tener un momento más de fijarse, de buscar las cosas. Esa fue una muestra de cariño de su casa discográfica de toda la vida, eso no tengo cómo agradecérselos que han sido bien lindos con él y fueron su sostén de toda la vida”.

Sobre la mejor época de José José, Anel Noreña dijo que “estaba pleno de su voz, de sus facultades, nos iba bien en la familia, nos iban bien en el trabajo. Fue una época muy importante, había salido “Reencuentro”, luego salió “Volcán”, luego salió “Lo Pasado”, entonces por ahí anda. Yo no sé de qué disco fue, no me dijeron tanto, pero ayer todas las redes estaban (contentas)”.

¿Hay un tema inédito de José José con Joan Sebastian?

Anel confirmó esto y aseguró que “fíjate que yo no sé nada, la disquera no te dice nada, pero sí se hizo una grabación con Joan Sebastian. Imagínate que en el momento que salga también va a ser sensacional”.

Por último, Anel Noreña descartó que el tema se haya realizado con ayuda de la Inteligencia Artificial, por el contrario, es totalmente real. “No, eso de la Inteligencia Artificial qué bueno que exista, pero esto es de piña porque es de piña”.