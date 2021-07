Anel Noreña revela detalles del testamento del fallecido José José.

La disputa por la herencia y el testamento de José José suma un nuevo capítulo, esta vez con las declaraciones de Anel Noreña para Adela Micha, donde aseguró que está lista para acceder a los bienes que dejó “El príncipe de la canción”.

Noreña sostuvo que Sarita Sosa, la hija menor del cantante y su viuda, Sara Salazar, tienen solo papeles firmados que no tienen ninguna validez legal frente al testamento.

“No hay ningún lío, porque esto no lo mata más que otro testamento. Las Saritas tienen muchas cosas firmadas, acuérdense cómo lo sacó la niña de México: ‘órale, y fírmale’”, afirmó Anel Noreña.

La artista sostuvo que la hija menor del cantante no ha presentado nada que la invalide como heredera universal de José José.

“Ellas no han presentado testamento. Han presentado papeles y papeles. (Lo hicieron firmar) hojas en blanco, por eso Lupita que estaba ahí, de Sony, le decía: ‘Don José, dice don Roberto que no firme, no está usted en condición de tomar una decisión’, porque él apenas estaba saliendo de la operación”, agregó Noreña en la entrevista.

La mujer recalcó también una inconsistencia que hay en el acta de defunción de José José ya que figura que murió por un problema en el páncreas pero Noreña asegura que el cantante ya había sido operado para quitarle ese órgano.

